他跟「叔叔的老婆的妹妹」交往憂亂倫 網：公民老師在哭泣

一名網友分享自己與女友疑似有親戚關係，因為她其實是「叔叔的老婆的妹妹」，兩人從親戚婚禮相識後慢慢發展，沒有任何一個親戚發現兩人正在交往，然而這樣的關係讓他好奇，這樣「算不算是亂倫？」引來許多網友議論，複雜的親戚關係也讓許多網友的「公民老師都哭了」。

一名網友在Dcard上發文，原PO高中時在叔叔婚禮上認識了現在的女友，她是嬸嬸的親妹妹，自己也因為父母長年不在臺灣，所以很常跑去附近的叔叔家蹭飯。而女友從臺南到臺北讀大學，所以原PO叔叔和嬸嬸給她房間住，久而久之兩人就在一起了，不過家人都不知情，除了三歲的堂妹可能知道，因為他們「很常在她和寶寶的面前玩親親抱抱」。

原PO也特地製作兩人的關係圖讓網友瞭解。 圖擷自 Dcard

而女友都要原PO的三歲堂妹叫她姐姐，因為怕被叫阿姨顯老，但嬸嬸都會說沒禮貌要叫阿姨。女友常常會開玩笑的和原PO叔叔嬸嬸說以後要和原PO在一起，原PO的堂弟堂妹就要改稱她為姐姐，但這樣的暗示仍「沒人發現」。

最後原PO相當好奇，女友是自己叔叔老婆的妹妹，這樣究竟「算不算是亂倫？」、「婚姻在民法規定上是不是無效？」，許多網友則留言解答，表示「血親的配偶的血親連姻親都不是，所以可以放心在一起」，但仍有許多網友分不清楚，紛紛表示「公民老師在哭泣」。

有其他網友留言表示「這不是老人最愛的親上加親嗎」、「好猛，以後過年一起欸」、「我開始在想像你們家的家系圖了」、「家有喜事的既視感XD」、「這樣才刺激啊」、「沒事，皇族都這樣」、「請用力懷孕不要怕」。