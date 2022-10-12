半夜大床狂震驚醒 目擊身旁老公自瀆 人妻崩潰裝睡陷兩難 網民反讚爆：要珍惜

面對這種情況，要如何處理？有台灣人妻發文表示，與丈夫結婚快8年，「愛愛」頻率下降，近日她在睡夢中感到床在震動而驚醒，竟發現丈夫背對着她自瀆，讓她震驚崩潰，只能繼續裝睡，但腦內則掙扎糾結不如如何是好，遂求問網民意見。帖文引來熱議，大部份網民都認為樓主丈夫的做法沒問題，更形容是暖心行為，勸她要好好珍惜身邊人。

該人妻於Dcard討論區以「老公趁我睡着時背對着我打手槍」為題發文，指與丈夫結婚快8年，「愛愛」頻率下降，「我們做愛都是看心情，當然，他求歡我也不太會拒絕，除非經期或不舒服」。

直至前幾天，人妻睡覺時突然感受到床在震動，令她驚醒，稍微睜眼查看發現竟是丈夫在背對着她自瀆，當刻震驚崩潰，唯有繼續裝睡以免被丈夫發現，「我震驚到不知道該怎麼反應，只能繼續裝睡」。但由於受到驚嚇，人妻異常清醒，腦內亦糾結掙扎，「我該幫我老公嗎？但這樣會不會嚇到他？」，最終她仍選擇勉強裝睡。

因為丈夫自瀆的事，人妻既震驚又受到打擊，徹夜難眠後，求問其他網民要如何應對，「我知道這沒什麼，是男人正常生理需求，但我震驚的一晚上完全沒辦法睡……是跟我一樣假裝不知道給老公留自尊，還是起床看到就跟他一起…？」。

帖文引來熱議，大部份網民都認為丈夫自瀆沒問題，更點出暖心原因，提醒人妻珍惜，「自己解決是知道夜深了，老婆也需要休息就不打擾了」、「可能是不想打擾你睡眠呢，在你睡覺的時候把你挖起來求歡似乎也很不尊重你？」、「怕打擾到妳或是沒體力做」、「要不要先想想你老公的工種（職業），房事也要體力，也許他只是想早早結束明天好上班？」、「我是覺得沒什麼不好啊，他可能就是不想吵醒你，所以自己解決，沒必要這麼在意」、「在身邊打手槍也好過去外面偷香」、「我是妳的話，真的寧願他自己解決也不要他去偷吃」。

人妻之後回應網民表示，那天第一次遇到丈夫自瀆才會大驚小怪，「就是因為我的不成熟與不理解」，現時內心已釋懷，明言「若未來再次遇到，我會…鼓起勇氣…向我老公撲過去！」。

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文章授權轉載自《香港01》