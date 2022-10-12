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科技男逞私慾想硬上！她果斷斬6年情 對方瞎演求婚大戲
一名女網友從學生時期開始與前男友交往，原本對方是滿分暖男，怎料畢業後卻因工作壓力大變得易怒，時常不顧女方感受強迫硬上，最後分手結束六年多的感情。然而，彼此斷聯2個月後，前男友卻邀來一群大學友人向她求婚，讓她當場傻眼。
該名網友在Dcard分享，前男友在科技業上班後，長期加班工作壓力大，回家髒襪子就亂丟，吃完的便當盒也不收，她好聲好語提醒，結果對方情緒大爆炸，連她生病住院，半夜來醫院陪她的還是同事。不僅如此，前男友甚至會為了宣洩壓力，半夜不顧她感受就硬上，「好幾次我下體都弄傷還感染」。
原po表示，後來前男友硬上她時，她都選擇冷冷看著對方，沒想到前男友竟還責怪她害他變得慌張，很快就結束，也沒有女人味、變得很冷感，說她無法履行女友責任，要求讓他叫雞解決，誇張行徑讓她果斷決定分手。
過了兩個月後，她與前男友的共同學長相約吃飯，怎料前男友卻突然帶著一群大學朋友出現，當場下跪與她求婚，「不得不稱讚，現場的畫面很感動，氣氛也很浪漫，真的很用心！」，然而，這時原po的新男友停好車後直擊這幕，傻眼問「現在什麼情況？」，讓她尷尬地帶著新男友逃離現場。
事後，前男友開始到處造謠說她劈腿，讓她感嘆「真後悔沒有早點清醒，白白浪費六年在這樣的男人身上」。
文章曝光後，許多人也氣不過大罵，「斷聯兩個月還有辦法厚著臉皮求婚，這是什麼邏輯我看不懂」、「這男的智商是不是100%都用在工作了」、「妳當時跟他分手應該昭告天下的」、「沒擔當的男人，不用多解釋，清者自清」。
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