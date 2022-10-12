一秒惹怒媽媽！調查：這些話「爆發指數超高」千萬別說

【文：武美齡】

連假剛過，媽媽和孩子24小時綁在一起，不但衍生親子關係緊張，媽媽們勞心勞力育兒、經營家庭，卻常因旁人不理解、不體諒的話語而怒氣爆升，BabyHome進行媽媽大調查發現這些話讓媽媽秒翻白眼，或許說者無意，但聽者有心，常見惹怒媽媽8句經典台詞親友們千萬別再說啦！

讓媽媽怒氣爆衝的話 都和不尊重有關

據衛福部最新資料統計，4成婦女曾因婚後或懷孕、生育而放棄工作離職，且有超過6成婦女是家中未滿12歲兒童的主要照顧者，而婦女配偶（同居伴侶）沒有協助照顧孩子的比例更高達7成，可見媽媽們為家庭的犧牲付出。在如此辛勞的育兒生活中，親友們卻常不自覺說出讓媽媽秒怒的白目話語，BabyHome調查發現讓媽媽怒氣值爆衝的前三名語句，都和「不尊重」有關。

當問到「一秒激怒媽媽的白目話，哪些話會讓你翻白眼？」最讓網媽們同仇敵愾的就是「你只是在家帶小孩，有我上班累嗎？」顯示人夫們完全不知道全職媽媽一人在家帶孩子有多崩潰，媽媽們不禁想問「我有放假嗎？我有薪水嗎？我連請病假的權利都沒有！」夫妻應互相尊重，並非賺錢的人才是老大。

惹怒媽媽的白目話第二名則是「你這媽媽是怎麼當的啊！」無論是質疑孩子怎麼生病、受傷了，或是孩子太瘦、穿太少等，外人總有千百種對媽媽不友善的閒言閒語，讓媽媽聽了氣憤難耐，孩子都是媽咪的心頭肉，怎麼可能不盡心盡力呵護寶貝呢？

第三名讓媽媽聽了抓狂的白目話殺傷力道也不小，「嫌帶小孩累？小孩睡你不會跟著睡喔！」說這句話的人可說是完全不理解全職媽媽的生活，得先花時間精力哄孩子睡覺，小孩的奶瓶、全家的衣服誰要洗？更別說還要準備孩子的副食品、以及其他家務，這些事情都還沒完成前，可能孩子已經哭醒吵著要媽媽抱，這句話不但讓媽媽生氣，更讓人心寒。

其他經典台詞還有老公說「我有『幫你』做家事和帶小孩耶！」「小孩就是這樣被你寵壞的！」「小孩幾歲了還在XXX，羞羞臉！」等，辛苦的媽媽們最需要的是支持和鼓勵，期盼親友們少點負面言語，多點同理心和關懷，當媽媽心情愉悅，才能帶動全家快樂的氛圍。

營造溫馨家庭，媽媽的快樂自己作主，老公嘴要甜！

蕭婷文心理師表示，媽媽確實有可能會「擔心自己被當作不合格的母親」，但沒有人會變成完美的母親，只要當個足夠好且快樂的媽媽就好了。張簡晴瑩小兒科醫師也曾分享，當別人說「妳不能這樣教小孩！妳這樣不是愛小孩！」管不了別人的嘴，就要練習整理自己的腦袋，我的快樂我作主！

想要營造溫馨的家，林麗玲老師則建議爸爸學會以下這幾句話，例如「有妳真幸福，謝謝，辛苦了。」用餐後，主動幫忙收拾碗筷，或者問問太太「需要我幫什麼忙嗎？」「我好愛吃這道菜，謝謝」多說正面積極的話語，先生的鼓勵，將是太太能量的補給站。

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