人妻戀上大齡男決心離婚 放棄老公孩子卻面臨無情謊言

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太為了外遇對象和老公離婚，但後來卻發現對方婚姻美滿，並不打算和她在一起。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太為了外遇對象和老公離婚，但後來卻發現對方婚姻美滿，並不打算和她在一起。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

有時發生外遇不倫的人，往往都是對自己原有的伴侶不滿，而希望能夠獲得一段真摯的新感情。然而事情的發展，卻可能不如自己所願。近來在日本，就有這麼一起感情糾紛。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名笠間美奈子的44歲女性，雖然和丈夫結婚已久，孩子也都進入中學了，但與老公的感情卻日漸冷卻，平時也都分開來睡。後來她透過社群網站，認識另一位化名守谷彰浩的57歲男子。雖然年齡有一定差距，但守谷自稱和妻子的感情不睦，於是對婚姻生活抱持不滿的兩個人，就發展成了外遇關係。

守谷告訴笠間，等到他再幾年退休之後，就會和原本的老婆離婚，與笠間一同共度餘生。兩人經常相約外出，不時還會一起旅遊，結果引起了笠間丈夫的注意。有一次，笠間丈夫靠著GPS定位，成功抓到笠間外遇的事實。笠間也乾脆趁著這個機會攤牌，表示要放棄原有的家庭，決心和守谷在一起。

後來，笠間順利離婚，孩子則歸老公養育。笠間暫時先搬到一間老舊公寓，一邊習慣新生活，一邊期盼和守谷結婚的那一天。然而離婚之後，笠間卻發現守谷對她的態度越來越冷淡，而且在守谷的社群網站上，不時出現他與妻子的恩愛照，LINE裡頭也有許多甜蜜訊息，讓他「和老婆感情不睦」的謊言不攻自破。

笠間質問守谷這件事，結果守谷勃然大怒，認為笠間不該在未經許可下偷看他的LINE。雙方爭論不休，還發展成肢體衝突。正當守谷憤而離去之時，笠間則趁他下樓梯時狠狠撞上去，導致兩人雙雙摔落樓梯。除了掛彩送醫之外，笠間更因此吃上賠償的官司。笠間萬萬沒想到，這場外遇讓她不只失去了婚姻，更讓往後的人生變得一團糟。

婚姻 外遇

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