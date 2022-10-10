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直男癌末期！男子與暗戀對象討論約會行程 「1句話」自毀機會

香港01／ 朱利安
「鋼鐵直男」的約會計劃讓女生氣得轉身就走。示意圖。 圖片來源/unsplash
「鋼鐵直男」的約會計劃讓女生氣得轉身就走。示意圖。 圖片來源/unsplash

女生同意到男方家與長輩吃飯，或許已經在釋出好意，但台灣1名舅父在網上發文，笑言18歲的侄子日前帶暗戀對象回家，他當天親自下廚，為了侄子的幸福不停助攻，不過侄子在飯後的1句話，卻自毀與女方進一步發展的機會，更被網友笑言是「鋼鐵直男」，不懂解讀女孩子的內心。

該名舅父在facebook群組「爆怨公社」發文，指其剛滿18歲的侄子相約暗戀許久的女同學回家吃午飯，樓主不敢怠慢，一早準備好食材，也煮了一桌飯菜。女同學大讚樓主的好廚藝，樓主也及時助攻，邀請對方多到家中作客，在文中笑稱「我已經幫侄子助攻到這樣了，只差他臨門一腳」。

樓主飯後到廚房洗碗，留下兩人在客廳聊天，女方問及下午的行程，未料侄子竟提議到網咖打遊戲，女同學聽後臉色大變，也多次指出自己不懂玩線上遊戲。樓主聽到兩人對話已察覺不妙，「侄子好像打定主意非要帶小女生去網咖了！」，女同學最後選擇回家。下午的約會大計告吹，侄子送別對方後回家，樓主忍不住追問事態發展，侄子沒精打采地說：「她回家了，而且頭也不回，連再見都沒說」，說後便鎖自己在房間內。

樓主在文中請教應如何拯救侄子的感情生活，網友也感嘆：「只想打遊戲的宅男真的不行」、「生活中只有遊戲，我看還是單身好了」、「還好女生逃的快！這樣下去你侄子只能以實力單身」、「這邊建議侄子找男孩子喔，會很順利」，也有部份網友開玩笑稱：「最終是叔叔把到這個妹妹」、「我覺得女同學喜歡上叔叔了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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