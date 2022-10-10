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變態父性侵4名女兒、連兒子也不放過 妻忍2年大義滅親

香港01／ 布萊恩
一名變態男子性侵自己的5名子女，妻子在隱忍兩年後終於報案。示意圖／Ingimage
一名變態男子性侵自己的5名子女，妻子在隱忍兩年後終於報案。示意圖／Ingimage

這個父親簡直獸不如，連親生子女都不放過！馬來西亞1名任職公司經理的男子，遭妻子「大義滅親」舉報，指控他曾性侵4名親生女兒及1名兒子，妻子更稱丈夫曾就對她進行不自然性行為，她帶同子女離家，忍耐2年後才敢報警。目前警方已將該名獸父拘捕，將會深入調查案件。

據馬來西亞《中國報》報道，疑犯是在一間公司任職經理，與40歲妻子育有5名子女。報道指出，妻子報警表示婚後丈夫就對她進行不自然性行為，她無法忍受，更兒子和4名女兒都曾被丈夫性侵，她曾為此責備丈夫，擔心對孩子心靈造成陰影。

妻子報警時透露更多丈夫變態細節，指他私藏各種性愛用具，她因擔心子女安全，2年前帶同小孩離家到另一個州生活，並把秘密藏於心底，忍耐2年直至近日才報案。

警方調報後已把涉案男子拘捕，將會深入調查案件。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 性侵

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