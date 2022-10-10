貴圈真亂！女子懷上已婚姊夫的小孩 戴綠帽男友：姊姊也知道

貴圈真亂！有名男子在社交平台發文控訴，其交往9個月的女友發現懷孕，卻跟他提分手，原因是女友愛上了有錢的姐夫，出軌懷上了孩子，還打算拿這小孩跟對方結婚。男子聽到傻了眼，「真傻的女人，妳懷孕，人家願意娶妳嗎？」，又崩潰表示「難不成要我娶你姐嗎？」。

該名男子投稿至facebook專頁「靠北女友2.0」表示，和現任女友交往了9個月，最近女友發現懷孕了，但卻向他提出分手，讓他大惑不解。一問之下，女友坦白原因，表示自己愛上其姐夫，而肚中小孩正是姐夫的，她希望拿「肚子」跟有錢姐夫結婚。

男子聽後傻了眼，批評女友很愚蠢，「你懷孕，人家願意娶你嗎？」，又指對方已經跟其姊姊結婚，育有3名小孩，「你要你姐離婚，那小孩跟誰？」他還透露，原來女友姊姊早已知道內情，「她曾經看見你們在房間恩愛，她假裝沒看到離開，卻沒想到造成後面後果」，姊姊還問男子怎麼辦，「難不成要我娶你姐嗎？」。

貼文引起網上熱議，有人認為情節太誇張，「亂七八糟的家庭，你還不快點閃人」，也認為樓主女友很傻，「妹妹好傻好天真……真心以為姐夫是愛她的！」雖然有留言質疑是創作文，也有人相信真有其事，「這字裡行間感覺不是編故事，好像是真的欸……傻眼」。

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文章授權轉載自《香港01》