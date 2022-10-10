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學霸人妻不讓小孩碰藝術 遭夫狠酸「沒文化」陷冷戰

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學霸人妻不讓小孩碰藝術 遭夫狠酸「沒文化」陷冷戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本丈夫想讓小孩子學芭蕾、音樂，卻遭到太太的極力反對。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本丈夫想讓小孩子學芭蕾、音樂，卻遭到太太的極力反對。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

結婚生子之後，關於小孩子未來的教育方針該如何決定，經常是令夫妻困擾的問題之一。近來在日本，就有一起因為小孩子的養育問題，而造成的感情糾紛。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名「健次」的38歲男子，8年前和妻子結婚，並生下兩位孩子。健次的父親從事古典音樂相關的工作，母親則是在出版社上班，所以健次從小就耳濡目染，對文學、音樂這些藝術作品充滿著濃厚的興趣。

和健次比起來，妻子則是完全沒有補習，就一路讀到國立大學畢業的資優生。然而妻子雖然從小成績好，但對藝術完全沒有興趣。健次有時候會在家裡彈電子琴，或者播放古典音樂，可是妻子卻對此非常感冒。就算健次想找能讓人放鬆的樂曲來緩和，也得不到妻子的認同。

健次希望能夠讓小孩子多接觸藝術，甚至學習點樂器什麼的。有次他帶大女兒去看芭蕾表演，燃起了大女兒對芭蕾的興趣，於是健次便考慮讓大女兒去上芭蕾課。結果妻子卻極力反對，認為與其有那個時間上芭蕾，不如用來學習外文，對將來出路比較有幫助。

還有一天，另一位小兒子說對太鼓有興趣想打打看，結果一樣被妻子否決。對於妻子的百般阻撓，讓健次忍不住脫口而出「妳的文化水準會不會太低了」，使得兩人瞬間進入冷戰狀況，關係降到冰點。只是對健次而言，小孩子的事情還是最優先的，他相信透過學習的過程，也能讓小孩有所成長。對於妻子「唯有讀書高」的教育理念，他是絕對不會認同的。

補習 資優生 才藝

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