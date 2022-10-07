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霸氣男護女友防遭陌生人騷擾 他一開口卻尷尬了...竟是她爸

聯合新聞網／ 綜合報導
男子誤認女友爸爸是陌生人想要搭訕，出面詢問對方為什麼要騷擾女生。 示意圖／ingimage
男子誤認女友爸爸是陌生人想要搭訕，出面詢問對方為什麼要騷擾女生。 示意圖／ingimage

大多數男性對於自己的女友都會有保護慾，有一名女網友發文表示自己的男友把爸爸誤認成要搭訕她的陌生人，因此一出口便詢問對方為什麼要騷擾，這事惹得原PO老爸非常不高興，許多網友紛紛建議原PO的男友要真誠道歉，之後口氣要有禮貌，不過也有人認為原PO男友是基於保護對方反而很加分。

女網友在Dcard發文表示，今天男友把爸爸誤認成想要搭訕的陌生人，原PO男友直問原PO爸為什麼要騷擾，事後一陣尷尬。原PO補充，雖然男友當下有道歉，但原PO爸爸現在很不看好他，甚至家人對他的第一印象就這樣毀掉了，更是大嘆「這段感情是不是注定走不遠？」

原PO家人對她男友的第一印象差，並懊惱這段感情是不是注定走不遠。示意圖／ingimage
原PO家人對她男友的第一印象差，並懊惱這段感情是不是注定走不遠。示意圖／ingimage

但有網友認為原PO男友劈頭就問騷擾其實不禮貌，若能委婉說話比較不會反感，建議語氣上可以改為「不好意思，請問找我女朋友什麼事嗎？」，許多網友紛紛贊同「請先詢問後再決定怎麼做比較好」、「對男生來說這跟猴子沒兩樣，更何況還是她爸，其實有更成熟的方式可以應對」。

許多網友紛紛回覆，「建議還是好好道歉，幫男友撒撒嬌說說好話，希望爸爸能夠理解，男友也能學到一課」、「東方文化，送禮請客加道歉」、「這個男朋友做事魯莽，要是我是妳爸爸，我也不放心」、「行為是好的，但是言語可能要改善」、「看起來當下態度很糟糕」。

也有其他人持不同意見表示，「還好吧，是我的話就會想說這男的不錯會保護我女兒」、「我覺得這樣妳爸應該要很欣賞他吧，他保護妳不被騷擾耶」、「在不知道對方是爸爸的情況下，不客氣我覺得其實沒什麼」、「代表爸爸年輕才會誤認」、「我爸要是因為這樣對我男友印象不好，我才懶得理他咧」。

Dcard 兩性關係

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