她做養生館遭男友家人嫌 怒轟：哪裡不正經？

俗話說「職業不分貴賤」，只要不是非法的工作，都應該給予尊重。一名女網友在臉書抱怨因為自己在養生館工作，遭到男友家人的歧視，但卻又矛盾地要她幫大家按摩，讓女網友氣得要分手，還怒罵「你要的是女傭，不是女友」。

原PO在臉書「靠北男友2.0」貼文寫道，自己在養生館工作，但並不是外界所想的那種「做黑的」，純粹只是腳底按摩、按背、刮痧等等的，但男友的家人卻很有意見，讓她非常不滿地說「我做什麼工作到底關你家人什麼事情？一開始就知道我做養生館，你介意的話還交往個ㄆㄧˋ？」

原PO說男友一直要她換工作，但她覺得沒什麼好丟臉的，畢竟自己又還沒嫁過去，不過矛盾的是，男友嫌她的職業卻又要原PO幫他家人按摩，甚至作客吃飯時還要求幫忙做家事，讓她火冒三丈地怒罵「我是你們免費的勞工嗎？」

不滿要看男友家人臉色還要被調侃，原PO最後也決定要分手，「我放你自由，你快點去找個女傭，因為你需要的是女傭，不是女友」。

眾人一面倒地力挺原PO，「別氣壞自己的身體，這種自私男人就放生吧！妳應該值得更好，懂妳的男人」、「很好，妳是清醒的」、「放手是對的！真心愛妳不會這樣對妳，毫無尊重」、「沒有尊重，永遠得不到真愛」、「正當的工作賺錢又沒有靠別人憑甚麼低人一等，這種男友跟家人直接流放大海吧！輕易貶低別人的人也沒有多高尚」、「本來這種人就應該要讓他單身到老，佔盡便宜還理所當然」、「還好妳頭腦清楚，趕快跑」。