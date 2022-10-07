她勸女人沒錢別當全職太太 過來人淚喊悲哀：麵包買貴就被唸

不少女性結婚生子後，被迫放棄在外工作的機會，必須在家全心照顧孩子，成為一名非常辛苦的全職太太。日前一名女網友在臉書上發文，強調女人一定要有自己的小事業，身上沒錢也千萬不要做全職太太，而貼文曝光後也吸引不少過來人直呼認同。

日前一名女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」上發文，她在貼文開頭就強調，手上沒有錢的女人，千萬不要做全職太太。原PO表示不是每個丈夫都有足夠的認知和修養，能夠完全理解全職太太這個角色，「所以女人一定要有一份自己的小事業，哪怕僅能養活自己」。

貼文底下吸引千人按讚，不少網友紛紛表示，「女人怎麼樣也要有自己的經濟來源」、「創造自己的價值確實是對的」、「只要可以外出工作一定要去，我發現在家團團轉的女人，和同年紀比較起來退化更快」、「就算手上有錢也不要做全職太太，這只是保母」、「俗語說靠山山倒，靠人人跑，靠自己最好」、「一直以來都是這樣的呀！女人不管怎樣，身上一定要有存款，不要當伸手牌」、「非常認同，而且女人也不能太行，男人會變得什麼都不行」、「其實不管有沒有錢還是要去上班，這樣才不會跟社會脫節，也會有自己的朋友」、「手上沒錢的人千萬不要結婚，男女都一樣」、「嫁入豪門才是家庭主婦」。

也有不少過來人紛紛感嘆，「沒錯⋯感受過沒錢真的沒自我」、「女人身上有錢才有底氣，至少吵架之後出門在外身上有錢，還能逛逛街買衣服犒賞自己，不會因為沒錢只能待在家裡，躲在被窩裡哭」、「確實，對方只會覺得全職媽媽很輕鬆」、「我有朋友只是某星期買了三次比平常貴一點點的麵包，就被老公唸了，我覺得這樣生活是悲哀的」、「真的，都以為閒在家裡」、「真的，自己要有經濟自主權，好後悔」、「已經來不及了，生了三個孩子，一點存款都沒有」、「真的…一切後悔都來不及了」、「認同，千萬不要沒工作，一定會被看不起」、「講出所有職業婦女的心聲」。