新對象「離婚有子」長輩一聽狂搖頭！網認同曝殘酷現實面

婚姻維持不易，現代人離婚比率也大幅提高，有網友抱怨，老一輩似乎都看不起離過婚的對象，長輩一聽到有朋友要介紹「離過婚、帶小孩的對象」後，立刻緊張得直搖頭說「母湯、母湯」，讓她不解直呼「沒結過婚等於沒人要，才更可怕吧」。

一名網友在臉書社團爆怨公社發文表示，近日長輩詢問她，怎麼不去找個男朋友，她回答，「有啊，有朋友要介紹一個離過婚、帶個小孩的給我認識」，長輩一聽直搖頭秒回「嘿母湯、嘿母湯！」

該網友無言表示，「看來未經歷過婚姻的確實不適合跟離過婚的在一起，離過婚的很可怕嗎？完全沒結過婚的等於沒人要，這才可怕吧？」

其他網友則認為，重點不是「離婚」，而是「有小孩」，有人留言「有小孩代表他跟前妻無法完全斷絕關係，小孩在前妻那裡的話，會一直要付錢、會一直跟小孩和前妻見面；小孩在父親這裡的話，後媽不好當，如果前妻三不五十就把小孩帶走又丟回來，那光是一兩天，小孩的作息完全不同，非常麻煩」。

有類似經驗的網友留言「我是過來人，我了解。我前女友就離過婚有小孩，長輩都會覺得對方離過婚配不上你，也會覺得丟臉，所以我42歲還沒娶老婆，他們可能認為孤獨到死都比娶一個離過婚的好」。

還有網友留言「合得來最重要啦，離過婚真的沒什麼，沒結過婚的也真的沒什麼，重點是要學會珍惜彼此」、「沒有絕對的好跟不好，自己想清楚最重要，跟離婚的交往結婚沒有不好，只是妳自己要知道，日後要面對各種鳥毛問題，還有親朋好友的閒言閒語」。