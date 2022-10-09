情侶年齡差是不是問題？網推這項因素是關鍵！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「情侶年齡差距」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的情侶年齡差正反觀點有哪些。

你能接受與另一半的年紀差距多大呢？有些人認為情侶之間年齡差距大會有溝通上的問題，也可能會遭到家人反對，不過另一派觀點則認為心靈契合最重要，而且倘若對方外表年齡看不出實際年齡，在一起便不是問題！

年齡代溝與家人反對 VS雙方心靈契合且外表差距不大

▲ 情侶年齡差距 網友正反議論焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對於「情侶年齡差異」的話題討論文本，其中討論區一文「跨不過年齡差距的坎」，引起網友對於情侶年齡差話題的熱烈討論，有網友認為情侶年齡差太大會「有代溝」，坦言年齡差「消耗的不是耐心而是『愛』，總要經歷什麼才會成長」，甚至有人直接表示「男生年紀小太多也不行，個性不成熟，像在養兒子，相處起來會很累」。另外在社群討論區中也有不少人認為「家人反對」是造成情侶年齡差會產生相處問題的原因之一，如部分網友分享自己的親身經歷，其中便有人提到自己跟女友差九歲，而「她爸爸很難接受⋯⋯至今仍在努力」，也有人說，自己交往過年齡差一輪的伴侶，然而另一半卻「不敢讓家人知道」，令人沮喪。

不過另一派網友卻認為情侶年齡差並不是問題，反而「心靈契合最重要」，指出比起年齡，「心智接近比較重要」，而且如果個性、觀念都很合拍「年齡真的沒差」，也有網友說「成年人雙方合意，差幾歲都是個人選擇，不需要他人管合不合理」。此外，「雙方外表匹配就好」也是網友認為情侶年齡差不是問題的其中一項因素，在社群討論區中有不少人都說「外表看起來沒差很多就無所謂」，因為主要看「外表及匹配程度，而不是真實年齡的差距」，也有人認同表示「不要心態跟體態老蒼蒼就好」。

情侶之間年齡差距大到底是不是問題呢？恐怕沒有正確答案，除了每個人的伴侶皆不同以外，兩個人的相處最重要還是互相溝通與包容，才能走得長遠！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》