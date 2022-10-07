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媳婦送按摩椅給娘家「群組討論露餡」 婆婆酸：女兒沒白養

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近日她自掏腰包買了按摩椅送給自己媽媽，結果卻讓婆婆心裡很不是滋味。示意圖/ingimage
一名女網友分享，近日她自掏腰包買了按摩椅送給自己媽媽，結果卻讓婆婆心裡很不是滋味。示意圖/ingimage

婆婆不是真的在稱讚，是在酸沒錯吧？一名女網友分享，近日她自掏腰包買了按摩椅送給自己媽媽，但為了給老公做面子，才說是夫妻一起送的，結果媽媽為了同時感謝夫妻倆，就在婆家共同群組表達謝意，沒想到這行為卻讓婆婆心裡很不是滋味。

該名媳婦在臉書社團「爆怨公社」指出，她買了按摩椅給媽媽，但為了做面子給老公，才謊稱是一起送的，結果媽媽為了感謝夫妻倆，便傳訊息到婆家的共同群組。儘管她當下有些緊張，但她與老公都知道買給自己媽媽的禮物，實際上都是各自出錢，所以並沒有多想。

一名女網友分享，近日她自掏腰包買了按摩椅送給自己媽媽，結果卻讓婆婆心裡很不是滋味。圖擷自爆怨公社
一名女網友分享，近日她自掏腰包買了按摩椅送給自己媽媽，結果卻讓婆婆心裡很不是滋味。圖擷自爆怨公社

怎料，婆婆竟私下跑去密原Po媽媽說，「妳女兒怎麼那麼孝順，她從以前就有習慣買這麼貴的禮物給妳嗎？我兒子都沒那麼有心，妳這個女兒沒有白養」，讓原Po媽媽看了既尷尬又委屈，只好叫女兒退掉，不想讓她難做人。

一名女網友分享，近日她自掏腰包買了按摩椅送給自己媽媽，結果卻讓婆婆心裡很不是滋味。圖擷自爆怨公社
一名女網友分享，近日她自掏腰包買了按摩椅送給自己媽媽，結果卻讓婆婆心裡很不是滋味。圖擷自爆怨公社

事實上，先前夫妻倆也和婆婆說過要買按摩椅給她，但當時被唸了一頓，婆婆認為既佔空間又用不了幾次，便改送她同價位的禮物，如今卻還是在酸兒子、媳婦都沒對她那麼好，讓原Po無言至極。

文章曝光後，網友們紛紛留言，「婆婆又沒生你養你，不孝順她難道犯法嗎？你老公有擔當的話就要自己出錢買一樣的禮物給她啊，誰媽誰孝順啊」、「沒事真的不要兩家人混在同一個群組...很容易誤事的...別抓一隻蟲在自己的肛門搔癢」、「婆婆沒再酸是在羨慕，他兒子都沒你孝順阿。」、「心疼你媽還想拿去退掉挽回你的好感度，其實不用這麼卑微的」。

婆婆

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