遭尪偷DIY震醒…人妻心碎整晚難入眠 網友卻一面倒挺男方

房事不同調，可能影響夫妻之間的感情。一名人妻表示，某晚感受到床在震動突然驚醒，原以為又是地震，想不到眼角餘光發現枕邊人偷偷「DIY」，令她頓時不知如何是好，甚至往後數日還被同件事情困擾。不料網友卻覺得人妻的困惱「小事一樁」，反倒力挺男方「好過去外面偷香」。

一名人妻在Dcard發文，她提到某日晚間感受到床突然震動，原以為是深夜地震來襲瞬間驚醒，不料她眼角餘光發現事情不單純，「老公背對著我，腰際處在微微晃動」。說時遲那時快，原PO老公突然轉身，嚇得她眼眸微閉裝睡，老公停頓半刻後繼續「DIY」，許久後，原PO還聽到抽衛生紙的聲音以及老公完事後的喘息聲。

對於半夜的尷尬房事，原PO表示能夠了解男人的生理需求，但仍震驚地整晚無法入睡，原PO納悶是否有男網友也會背著另一伴做這種事、女網友若有同樣情況會如何處理，文末她更嘆道「因為這件事我這幾天都很敏感，看到老公翻身睡就會醒來」。

貼文曝光後眾多網友力挺原PO老公，「在身邊打手槍也好過去外面偷香」、「有沒有可能是不想打擾妳睡眠呢，在妳睡覺的時候把妳挖起來求歡似乎也很不尊重妳？」、「太小題大作了吧」、「我朋友以前的前男友，會半夜把她搖醒求歡，妳要這樣嗎？」、「房事也要體力，也許他只是想早早結束」、「他可能就是不想吵醒妳，所以自己解決，沒必要這麼在意」。

收到眾多網友建議後，原PO更新文章回覆，她表示當天是第一次碰到反應才比較激動，得到網友們的建議後才豁然開朗，「原本還很糾結的心，因為發問得到宣洩的出口，現在內心比較釋懷了」。