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剛新婚4個月！公公突要求「臥室別鎖」 她見1跡象想不透

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦與老公新婚4個月，公公不但有他們家大門的鑰匙，還要求他們「臥室別鎖」，事後她還發現自己的衣服被亂丟。示意圖/ingimage
一名媳婦與老公新婚4個月，公公不但有他們家大門的鑰匙，還要求他們「臥室別鎖」，事後她還發現自己的衣服被亂丟。示意圖/ingimage

結婚通常不是兩個人，而是兩家人的事。一名媳婦就透露，才剛新婚4個月，公公不但有他們家大門的鑰匙，還要求他們「臥室別鎖」，事後她還發現自己的衣服被亂丟，各種詭異跡象引起網友們熱議。

該名媳婦在臉書社團毒姑九賤婆媳討論區分享，自己與老公剛新婚，公婆家則是走路只要5分鐘的距離，而按照習俗新娘房4個月以內，除了夫妻倆外，不能讓任何人進入，因此她與老公外出時，都會將臥室上鎖。

不過，近期公公卻一直和老公要求，要他們別把臥室鎖起來，老公聽了也照做。但奇怪的是，原Po卻發現自己的衣服開始有被亂丟的跡象，讓她十分不解，向老公詢問後也得知，公婆有他們家大門的鑰匙。

對此公公解釋，是因為雙方住的距離很近，所以想替祖先上香，但並沒有說明原Po衣服被亂丟的事情。

文章曝光，網友們看完整個過程後，紛紛回應「先裝監視器，避免真的錄到不該錄的也好給先生看，沒證據跟另一半講很多都不會相信的」、「我活到60歲了，第一次聽到說，新娘房四個月內不能有外人進去」、「不管什麼4個月習俗，我的房間就不讓別人亂進去，懂不懂尊重啊」。

媳婦 結婚

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