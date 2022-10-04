志願役4年存了140萬元 他想買房父母冷回：剩30萬

年輕人出社會後，通常會有理財規劃，將財務妥善分配，以利後續買房、成家基金，但日前有位志願役抱怨，自己4年內存了至少140萬元，卻被父母花到剩30萬，讓他買房資金幾乎歸零，不少網友看了直呼「太誇張」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，他17歲入伍當志願役軍人，4年內每個月只花5千至8千元，國家的薪水統一匯到某個戶頭，雖然戶頭是他的名字，但實際提領人是父母，每個月的花費則由父母匯款到另一個戶頭給他用，當時他只覺得「父母幫忙存錢也不錯」。

等他退伍之後，當了房仲存了一些錢，又花了40萬左右結婚，覺得自己該有房子了，於是回家跟父母拿當初志願役存下來的錢。沒想到這時父母卻告知「你只剩下30萬元」，這讓他感到驚訝，因為計算4年下來應該有存了至少140萬元，原PO疑惑「我退伍後就搬出去住，怎麼可能花到剩30萬元？」但父母卻告訴他「你可以去銀行調紀錄，時間隔這麼久，也調不到紀錄」。

原PO後來到銀行查閱紀錄，發現果然帳戶裡面應該有139萬元，等到他將資料拿給父母過目後，父母卻開始大罵他「不肖子，跟父母算得很清楚」，接著還向原PO討18年來的養育之恩、高中私立學費、生活費、18年來的房租費，讓他十分錯愕。

原PO坦言「家裡四個孩子，父母給最不爭氣的孩子留了一棟房，從我身上一直挖錢，我拿回自己賺的錢，也沒有要啃老，到底做錯什麼？連妻子都要被父母遷怒」。

最後原PO向父母表示「還120萬就好，剩下的19萬當作孝親費，如果不還的話就要告侵佔」，隔天父母匯款給他120萬，並告訴他「以後沒事別回家，不想看到你」，讓原PO非常心寒，指出「我真心覺得自己沒錯，但很遺憾」。

對此，網友表示「有些父母實在是做得不好，真的誰都不能信，還是只能信自己」、「這種父母很可惡」、「我有類似的遭遇，老爸還要與我斷絕父子關係，所以可以體會當事人的處境」、「這種父母撕破臉也好！我自己的錢寧願自己保管」。