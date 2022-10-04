快訊

志願役4年存了140萬元 他想買房父母竟冷回：剩30萬

小S驚傳確診新冠！ 「小姐不熙娣」停錄一周

志願役4年存了140萬元 他想買房父母冷回：剩30萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名志願役4年140萬的存款，交由父母幫忙保管，最後父母卻告訴他「剩下30萬」，讓他難以接受。圖片來源／ingimage
一名志願役4年140萬的存款，交由父母幫忙保管，最後父母卻告訴他「剩下30萬」，讓他難以接受。圖片來源／ingimage

年輕人出社會後，通常會有理財規劃，將財務妥善分配，以利後續買房、成家基金，但日前有位志願役抱怨，自己4年內存了至少140萬元，卻被父母花到剩30萬，讓他買房資金幾乎歸零，不少網友看了直呼「太誇張」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，他17歲入伍當志願役軍人，4年內每個月只花5千至8千元，國家的薪水統一匯到某個戶頭，雖然戶頭是他的名字，但實際提領人是父母，每個月的花費則由父母匯款到另一個戶頭給他用，當時他只覺得「父母幫忙存錢也不錯」。

等他退伍之後，當了房仲存了一些錢，又花了40萬左右結婚，覺得自己該有房子了，於是回家跟父母拿當初志願役存下來的錢。沒想到這時父母卻告知「你只剩下30萬元」，這讓他感到驚訝，因為計算4年下來應該有存了至少140萬元，原PO疑惑「我退伍後就搬出去住，怎麼可能花到剩30萬元？」但父母卻告訴他「你可以去銀行調紀錄，時間隔這麼久，也調不到紀錄」。

原PO後來到銀行查閱紀錄，發現果然帳戶裡面應該有139萬元，等到他將資料拿給父母過目後，父母卻開始大罵他「不肖子，跟父母算得很清楚」，接著還向原PO討18年來的養育之恩、高中私立學費、生活費、18年來的房租費，讓他十分錯愕。

原PO坦言「家裡四個孩子，父母給最不爭氣的孩子留了一棟房，從我身上一直挖錢，我拿回自己賺的錢，也沒有要啃老，到底做錯什麼？連妻子都要被父母遷怒」。

最後原PO向父母表示「還120萬就好，剩下的19萬當作孝親費，如果不還的話就要告侵佔」，隔天父母匯款給他120萬，並告訴他「以後沒事別回家，不想看到你」，讓原PO非常心寒，指出「我真心覺得自己沒錯，但很遺憾」。

對此，網友表示「有些父母實在是做得不好，真的誰都不能信，還是只能信自己」、「這種父母很可惡」、「我有類似的遭遇，老爸還要與我斷絕父子關係，所以可以體會當事人的處境」、「這種父母撕破臉也好！我自己的錢寧願自己保管」。

志願役 薪水 理財

延伸閱讀

菜單寫「尼信生魚片」他一頭霧水 網齊回：就黃色那個！

好市多芋頭肉鬆奶酥包「假牙」餡 網怒：好可怕！要精神賠償

嫉妒別人頂大畢有前途 她PO當年學測成績自責「唸私立等於學店？」

「裡面痠痠的」55歲男長期腰痛罹癌中之王 美女醫嘆：晚期了

相關新聞

她怨辦婚禮被「男友姐姐插隊」 慘被姐姐親自打臉：場面話要會聽

女性常見婚後面臨相處難題，除了婆媳問題外，姑嫂關係也是一大難題。近日有網友抱怨婚事因男友姐姐的關係必須延後，由於男友家「重女輕男」，故打算先辦姐姐的婚禮，弟弟晚點再說以免讓親戚短時間來回奔波很失禮，讓她非常不滿為何年紀較小就需禮讓，沒想到此文釣出姐姐本人親自打臉，指她白目還不會聽場面話，「我爸媽還沒有想要你嫁進來」。

志願役4年存了140萬元 他想買房父母冷回：剩30萬

年輕人出社會後，通常會有理財規劃，將財務妥善分配，以利後續買房、成家基金，但日前有位志願役抱怨，自己4年內存了至少140萬元，卻被父母花到剩30萬，讓他買房資金幾乎歸零，不少網友看了直呼「太誇張」。

【一起來築夢】黑眼圈／邀你踏進島嶼客廳 遇見小琉球

小琉球，這座位於屏東東港西南方的珊瑚礁島嶼，近年來成為熱門旅遊地點，隨觀光客湧入，旅館民宿、水域遊憩等相關產業雨後春筍般...

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

秋日養生攻略／李欣倫│養神補氣斷捨離

每個即將離開手離開家的物件，皆以不同的形式鎔鑄成我的一部分，像印記，如默契，靜靜待在身體裡，珍惜，感謝，告別，十分鐘的新陳代謝，然後你會更謹慎抉擇進入你生活的種種，別讓那些廉價又方便的賣場物事毀了簡單的日常……

一句好話

學習放掉不必要的用力，便能使眼光清明。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。