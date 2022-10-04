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她怨辦婚禮被「男友姐姐插隊」 慘被姐姐親自打臉：場面話要會聽

聯合新聞網／ 綜合報導
待嫁示意圖。 圖／pixabay
待嫁示意圖。 圖／pixabay

女性常見婚後面臨相處難題，除了婆媳問題外，姑嫂關係也是一大難題。近日有網友抱怨婚事因男友姐姐的關係必須延後，由於男友家「重女輕男」，故打算先辦姐姐的婚禮，弟弟晚點再說以免讓親戚短時間來回奔波很失禮，讓她非常不滿為何年紀較小就需禮讓，沒想到此文釣出姐姐本人親自打臉，指她白目還不會聽場面話，「我爸媽還沒有想要你嫁進來」。

日前一位女網友發文抱怨男友家「重女輕男」，總是偏愛年長的姐姐，不僅爺爺按月匯錢給她零花，家中也隨便她發展興趣，不會強制她進自家公司上班，甚至近期姐姐即將步入婚姻，男友家還砸錢為她辦婚禮，邀請親戚參加不但包車包住還不收紅包，轉頭卻告知「短時間內請親友來兩次很沒禮貌」、「年紀還小幹嘛急」，導致她與男友打算今年完婚再出國讀書的夢想破滅，最後她不滿表示「就因為姐姐年紀比較大所以必須禮讓嗎」。

沒想到此文釣出姐姐本人親自打臉，直言她本來要公證但被家人逼辦婚禮「跟你有什麼關係」、「自己不努力準備現在抱怨被插隊」，並指原PO和弟弟出國讀書，自己除了生活費外什麼都沒準備，想辦婚禮連場地都沒找，進男友公司上班卻摸魚看小紅書還擺出未來老闆娘的樣子。

姐姐不堪其擾的表示，從年初開始就被原PO三不五時發文公審，從家庭地位到辦婚禮都要管，這次還罵到她未婚夫身上，真的忍無可忍，並表示要會聽場面話，長輩說「太年輕晚點辦」，其實是家裡還沒有準備接納原PO這位媳婦，至於弟弟要怎麼跟女友相處她管不著，要原PO別太白目管到她身上。

姑嫂戰爭結局神反轉，不少人被姐姐回嗆的氣魄圈粉，紛紛留言「姊姊好帥氣」、「姐姐回覆真的太帥」、「完蛋姐姐好帥，心臟爆擊」、「姊姊也太有智慧了」。不過風波過後，姐姐也反省自己是不是「太衝動去揭穿她」，不該跟一個小8歲的妹妹計較，網友也寬慰她「覺得不過分，加油添醋在網上亂說被當事人發現，當事人出來把話講清楚剛好而已，而且都24歲了，就該為自己行為負責」。

婚禮 婚姻

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