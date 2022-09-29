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35歲過後單身是不是沒救了？網看「1條件」秒懂：第一關就淘汰

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為原po友人的體態不OK。 圖／ingimage
網友認為原po友人的體態不OK。 圖／ingimage

不少出社會的單身男女，由於環境因素，很難認識到新對象，轉眼間就到了適婚年齡而感到焦慮。有一名網友表示，身邊有一位快35歲的男性友人，年薪百萬，存款80萬，是個老實孝順的人，但他卻找不到對象，網友見描述點破一個「殘酷真相」，認為難怪第一關就被淘汰。

一名網友在PTT發文說，身邊有一位快35歲的男性友人，因為讀博士班，所以出社會後已經32歲，但有順利拿到年薪百萬的工作，存款80萬，身高167公分、體重85公斤，父母是公務員退休，個性憨厚老實，孝順又肯吃苦，假日也常回去學校做研究，算是很上進的人。

不過友人卻一直找不到對象，讓原po表示「相親感覺普遍還是看錢決定一個男人的價值」，也不少網友針對存款只有80萬這點說，「35歲存款80萬是都花去哪」、「年薪100萬存款80萬，父母親都公務人員，那一點看得出來他肯吃苦？」，但原po也解釋，因為友人才出社會工作2年，所以才只有存80萬。

但更多人表示，「不是35歲沒救，是167/85沒救，是不是搞錯重點了」、「這不是錢跟年紀的問題吧...要不要先運動一下試試」、「167公分85公斤問題比較大吧」、「年收入還好，主要是胖吧」、「不是年齡問題，是體態問題，先花個半年減肥一定沒問題」、「這個身高跟體重真的有點不ok，光是健康就可能很有問題」。

單身 年薪

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