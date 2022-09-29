超商老闆和店長搞外遇還聯手職場霸凌 店員集體辭職不幹了

「公私分明」是職場處理事情所需的態度，若是公私事無法分辨清楚，那就很容易造成員工間的不滿，甚至引發嚴重的糾紛。近來日本媒體，就報導了一則公私不分而出現的職場醜聞。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，一位居住在熊本縣的50多歲女性，過去曾經在某家便利商店打過工。當初她剛入行時，上頭告訴她努力工作，累積經驗之後，未來還可以升格成副店長甚至店長。

然而，實際上班一陣子後，這位女性卻發現店家老闆是一位脾氣很差的人，甚至會當著客人的面飆罵員工。另外管理這家店的店長也好不到哪裡去，像是有工讀生因為和確診者密切接觸，想要和店家請假，卻被店長要求照常上班，還說大家都是一樣的。

員工們隨後發現，原來老闆和店長這兩個人，彼此間其實有著外遇的關係。兩人除了經常不在店家之外，更被發現一起在公寓相聚、郊外釣魚等等。不倫的內情遭曝光後，兩人立刻追查是誰放出的流言，並且還警告對方「排班的份結束後立刻走人」，且對員工的霸凌行為更是有增無減。

然而，因為平時累積的不滿，使得大多數員工在事發之後，乾脆直接辭職離開。這位女性也在這個時間點，辭去了便利商店的打工，現在從事看護的工作。她認為，店長和老闆的所作所為，已經失去大家的信任，所以最終才會被眾人所孤立。