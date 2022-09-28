店員端蛋糕準備幫唱「生日歌」 男友大吼喝止讓女哭訴：好難堪

情侶之間幫忙對方過生日，是一件讓感情增溫的事，但日前有位女網友哭訴，男友生日當天，她特地買了蛋糕，打算請店員幫他們一起慶生，沒想到男友看到店員行動後馬上大聲喝止「不要唱喔！」讓在場的人都十分尷尬，原PO難過表示「生日怎麼會搞得這麼難堪」。

一名網友在Dcard發文表示，27日是男友生日，她請男友去吃海底撈，還特地買了紅葉蛋糕要給男友慶生，等到餐點用完後，店家幫忙把原PO準備好的蛋糕端出來，要開始唱生日快樂歌。

沒想到男友看到兩位店員端著水果蛋糕，還拿著「生日快樂」的牌子走過來時，馬上大聲喝止店員「不要唱喔」，還重複講了兩次，讓店員尷尬的把蛋糕放在桌上，還引來周遭客人的注意。

原PO表示「我忍不住哭了，我覺得好丟臉又難過，生日怎麼會搞得這麼難堪，原本用餐過程都是很愉快的，結果竟變成這種收場」。

對此，有些人站在男友立場想，指出「雖然男友的表達方式不好，但妳有問過他喜歡這種當眾慶生方式嗎？有些人很討厭」、「我就非常討厭被當眾慶生」、「生日前後如果朋友約我吃海底撈，我都直接跟朋友表明不要慶生，我不想要在大庭廣眾下被祝福」。

有人則顧慮原PO感受，表示「我覺得不論再怎麼不喜歡，也要看一下場合，並想到對方的感受吧，我頂多尷尬唱完，然後跟另一半表示不喜歡這樣，以後請他別這樣做就好，但妳男友大聲喝止，不給面子到不行，況且出發點是想給驚喜，怎麼可能事先問過」、「不管討不討厭這種慶生方式，男生還是要給女友面子吧，可以回家後再跟女友說不喜歡這種方式，但很謝謝對方記得自己生日，把現場搞得這麼難看，是要為難誰？」