她問「會羨慕別人華麗婚禮嗎」？網一面倒：越高調越會出事

說到婚禮，很多新人都有憧憬，賓客雲集、夢幻煙火、昂貴婚戒、整片花海、夢幻氣球、樂團演奏、歌手祝福，一字排開的伴郎伴娘群，一對璧人身著婚服華麗登場，男帥女靚接受親友們的祝福，吸引所有賓客的目光。

有網友在PTT提問「女孩兒會羨慕華麗的婚禮嗎？」她認為，結婚當天穿著婚紗，可以說是很多女孩一生「最美的一天」，因此許多人都非常珍視婚禮，辦婚禮要花大錢，她覺得婚禮有點像是煙火秀，一時燦爛奪目但過後也就煙消雲散，這番言論引起討論。

有網友很實際，「寧可拿那些錢出國玩」、「當時沒辦婚禮、沒買對戒、沒拍婚紗只登記，但爽遊歐洲+速存頭期款」、「應付一堆不熟的人很煩，還不如出國爽玩」、「只羨慕嫁入豪門的」、「不會欸，在沖繩結婚的溫馨雅緻，很滿意」。

也有過來人表示，「我被辦路邊，羨慕辦在飯店」、「婚姻生活品質比較重要啦！如果婆家給盛大婚禮，但是管很嚴也沒好處」、「如果我不用付錢的話不錯啊」。

也有人狠酸，「婚姻幸福長久比較重要，越是華麗婚禮，以後發生什麼事被嘴的機率越高」、「記住一個原則，婚禮越高調，就會越多人期待看好戲」、「有錢人號稱上億的婚禮，結果不到幾年離了」、「婚禮根本跟親友開趴沒兩樣」、「羨慕的人，上天會讓妳多辦幾次的」。