婆婆拎隻雞要求坐月子的她下廚煮「菜脯雞」 網怒：你被暗算了

生產對女性身體和心理都是很大的負擔，坐好月子對母體是一件很重要的事。一位女網友表示，想起自己產後坐月子時，某日婆婆買了一隻雞來，要求她下廚煮菜脯雞，讓她傻眼，但也只好乖乖去煮，讓她無奈嘆道「我笨到真的去煮，現在腰都無法久站」。

一位女網友在《毒姑九賤婆媳討論區》發文寫道，當初生產後坐月子時，某日婆婆提了一隻雞回來，原PO以為婆婆是要讓她補身的，心裡正感動時，婆婆竟開口說「老菜脯在冰箱，雞在這～」，才意會過來，原來是婆婆要正在坐月子的她，下廚煮菜脯雞。當下雖覺得傻眼，但也乖乖地去下廚煮雞湯，如今想起，發文感嘆「只怪自己太傻」。

貼文一出引發熱議，許多人直批那位婆婆「過分了」、「你被暗算了」，紛紛幫原PO抱不平，「產婦要多休息啊，怎麼會讓妳煮？她不知道月子仇可以記一輩子的嗎？」、「故意來亂的！坐月子，誰會下手煮？」，還有認為婆婆的舉動是「故意的吧，月子煮菜脯雞，菜脯月中不能吃，然後還叫產婦煮，老公是死哪去了」、「煮到燒焦把房子煮到都是煙，絕對不敢再叫你煮」。

雖然多數人認為這位婆婆很有問題，但也有人分享坐月子遇到好婆婆的經驗，「我做月子每餐固定12道菜，婆婆煮好用托盤端到我房間，我吃剩下的，其他家人吃…」、「我就很幸福，我婆婆每天煮6餐，沒有隔餐菜都要我先吃，帶小孩、還幫我洗衣服（含內衣褲），我只要躺在床上，除了上廁所才能起來，因為夏天還裝新冷氣怕我太熱，真的對我很好，我的身體很好，都是婆婆的功勞，生一個胖20斤」。

部分網友好奇問原PO「你先生都沒發話嗎？」，原PO解釋，事發當時老公在上班，回家有生氣，要原PO乖乖躺著不要下床，至於為何這麼聽話，叫煮就煮，原PO無奈說「太后叫你煮，我是丫鬟，當然乖乖去煮」，只能怪自己太傻，並表示日後也會告誡兒子要對媳婦好些。