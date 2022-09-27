快訊

關鍵錄音帶曝光！府院被爆施壓介入鏡電視案 蘇貞昌否認

直播／疫情仍處高原期！今本土+45608 境外+242 病歿+28

張國煒辭去立榮航空董事長 代管立榮的階段性任務完成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男生睡覺習慣「手放GG上」？ 她見謎之行為釣出更大尺度解答

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友目睹男友睡覺時習慣把手放在下體部位，對此行為感到不解。示意圖／ingimage
女網友目睹男友睡覺時習慣把手放在下體部位，對此行為感到不解。示意圖／ingimage

每個人睡覺的習慣大不同，不少人會把手放在特定的身體部位，有名女網友就發現為什麼男友睡覺時都會不明原因將手放在下體，讓她忍不住發問說，「為什麼男生睡覺要把手放在GG上？」沒想到意外釣出很多人也有這種習慣。

該名女網友在Dcard發文表示，跟男友在一起將近二年，觀察仙男友睡覺時都會出現「謎之行為」，就是把手放在GG上，甚至會兩隻手一起插進褲子，但連男友也都說不出個所以然。

她忍不住猜測說是因為「太卡嗎？可是他只穿一件寬鬆內褲也會這樣放，還是用來取暖？可是夏天很熱欸，是怎樣？怕GG被偷走嗎笑死」。

有網友也留言解答說，、「熱熱的很舒服」、「自己握跟別人握感覺不一樣，就是不自覺要把自己手放在那」、「問了我爸他也會」、「下意識就會把手伸進去，也不一定要抓還是怎樣，只是放著就很舒服了」、「尻尻睡的概念。」

甚至也有女生表示，「我也有遇過，問了男生說是安全感，有時候也會抓我的手去摸著睡」、「我也是，就是放在肚子大概子宮的位子，溫溫熱熱的很有安全感。」此外，更有女生說睡覺的時候，真的會跟男友互相把手放在那個地方。

延伸閱讀

單親媽愛上有婦之夫 感情生變「開車互撞對方小孩」

人妻打遊戲認識男網友出軌 嫌對方醜卻因一理由難以自拔

遭台積電男友鄙視專業性低 護理師怒提分手：薪水明明一樣

女友月薪32K「被姊嫌少」質疑怎結婚？ 他曝超強背景讓網友全看傻

相關新聞

人妻打遊戲認識男網友出軌 嫌對方醜卻因一理由難以自拔

有些人出軌外遇，動機來自於慾求無法被另一半所滿足，所以才會投向他人懷抱。近來日本媒體，就有這樣的一則外遇糾紛。

他名校畢業窩在家「驚見爸媽搜尋紀錄」哭了… 網分析啃老族2原因

尼特族（英語：NEET，Not in Education, Employment or Training），也稱「啃老族」，泛指不就業、不進修或不參加就業輔導的年輕人。這是一個全球化的社會現象，由於高等教育普及，大學畢業的人不在少數，但因為高學歷的心態以及受求職碰壁影響，出現不願從事太辛勞工作的狀況。

【古生物大小事】李世緯／何不食肉糜

關於地球上的動物，沒有人遇過恐龍，大多數的人親眼看過幾次獅子，而在台灣的你我，應該每一個人都見過蟑螂，不只見過，還打過交...

【一起來築夢】黑眼圈／邀你踏進島嶼客廳 遇見小琉球

小琉球，這座位於屏東東港西南方的珊瑚礁島嶼，近年來成為熱門旅遊地點，隨觀光客湧入，旅館民宿、水域遊憩等相關產業雨後春筍般...

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

男生睡覺習慣「手放GG上」？ 她見謎之行為釣出更大尺度解答

每個人睡覺的習慣大不同，不少人會把手放在特定的身體部位，有名女網友就發現為什麼男友睡覺時都會不明原因將手放在下體，讓她忍不住發問說，「為什麼男生睡覺要把手放在GG上？」沒想到意外釣出很多人也有這種習慣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。