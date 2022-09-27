男生睡覺習慣「手放GG上」？ 她見謎之行為釣出更大尺度解答

每個人睡覺的習慣大不同，不少人會把手放在特定的身體部位，有名女網友就發現為什麼男友睡覺時都會不明原因將手放在下體，讓她忍不住發問說，「為什麼男生睡覺要把手放在GG上？」沒想到意外釣出很多人也有這種習慣。

該名女網友在Dcard發文表示，跟男友在一起將近二年，觀察仙男友睡覺時都會出現「謎之行為」，就是把手放在GG上，甚至會兩隻手一起插進褲子，但連男友也都說不出個所以然。

她忍不住猜測說是因為「太卡嗎？可是他只穿一件寬鬆內褲也會這樣放，還是用來取暖？可是夏天很熱欸，是怎樣？怕GG被偷走嗎笑死」。

有網友也留言解答說，、「熱熱的很舒服」、「自己握跟別人握感覺不一樣，就是不自覺要把自己手放在那」、「問了我爸他也會」、「下意識就會把手伸進去，也不一定要抓還是怎樣，只是放著就很舒服了」、「尻尻睡的概念。」

甚至也有女生表示，「我也有遇過，問了男生說是安全感，有時候也會抓我的手去摸著睡」、「我也是，就是放在肚子大概子宮的位子，溫溫熱熱的很有安全感。」此外，更有女生說睡覺的時候，真的會跟男友互相把手放在那個地方。