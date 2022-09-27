人妻打遊戲認識男網友出軌 嫌對方醜卻因一理由難以自拔

有些人出軌外遇，動機來自於慾求無法被另一半所滿足，所以才會投向他人懷抱。近來日本媒體，就有這樣的一則外遇糾紛。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名早川由紀子的43歲女性，15年前嫁給了和他同年紀的丈夫。然而兩人之間的感情，卻在好幾年前跌至谷底，彼此和對方都只維持最低限度的交流。只是礙於雙方個人的規劃，以及在意他人的觀感下，所以才沒完全離婚。

早川和丈夫沒有小孩，平常在家中也是分房住。早川平常都會熬夜打網路遊戲，還透過這些電玩認識一些男性網友。後來她與某些男網友交換LINE帳號，並且將自己的照片傳給對方，結果男網友看到照片後，便大力稱讚早川「漂亮得看不出來已經40了」、「讓人感到興奮」。

被這樣讚美的早川，後來乾脆和男網友相約線下見面，並且發展成出軌的關係。早川表示，這些男網友雖然年輕，但大多其貌不揚，例如有著禿頭、太胖等等的缺陷，個性也不太好。雖然他和大多數網友都只是保持著玩玩的心態，但也碰過分開之後，就一直在社群網站上糾纏的人。

由於早川平時都是當家庭主婦，並沒有實質上的收入，因此和這些男網友交際的花費，都是拿老公給她的零用錢。然而即使如此，平常老公都對她不聞不問，反而是這些網友無論個性再糟糕，見面時起碼都還會一股腦地誇讚早川外表，讓她感到心花怒放，使她儘管知道不對，也還是沉溺在這樣的不倫戀情中。