女友月薪32K「被姊嫌少」質疑怎結婚？ 他曝超強背景讓網友全看傻

兩人薪資要達到多少門檻才可以成家？一名網友發文表示他的姊姊認為他女友的薪水太低，質疑兩人沒條件結婚，但明明女友有車有房，讓他非常好奇「要成家的話，女友的薪水是不是真的不夠？」

這名網友在Dcard發文表示，有一次在家裡跟家人聊天時，聊到女友的薪水多少，他回答3.1萬、3.2萬左右，雖然爸媽沒什麼意見，但原PO的姊姊卻是一聽就大喊「太少了！你們以後結婚買房那些怎麼辦？」

他接著分享自己的背景，原PO今年34歲，是一名普通上班族，月收大約快7萬元，家庭環境普通、不需要給家裡孝親費。而原PO女友才26歲，月收雖然只有3.1萬、3.2萬元，但她自己買了一套房和汽車，家裡是從商的，她自己也會幫忙家裡做生意，所以一個月會額外多5千到1萬元不等。

原PO補充，她女友的工作很悠閒，還有時間可以看股票投資理財，「我完全不覺得女友現在有什麼不好，畢竟我年輕的時候不懂投資理財，導致沒車沒房，我女友也完全不嫌棄我」。他也提到，女友的職業在相同產業的相似職位裡面算高的，其他公司可能只會開28K、29K，「主要是想問要成家的話，她的薪水是不是真的不夠？」

許多網友看完都紛紛留言表示，「你就直接跟你姊講，她有車有房家裡還有事業，以下妳都有再來跟我談」、「已經有車有房還有投資了，生活已經不缺了吧？只看月薪來當作標準真的幽默」、「感覺有房就屌打10萬無房階級好嗎？」