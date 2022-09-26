台灣人參加婚禮都穿很隨便？他轟「全世界最扯」內行人點破尷尬真相

婚禮是新人的大事，不過對於參加婚禮的賓客來說，出席婚禮最要煩惱的除了紅包禮數外，另一個難題就是該如何穿搭，除了不能穿太暴露外，也不適合穿著白色搶走新娘鋒頭。近日有網友抱怨「台灣人參加酒店婚禮穿著太扯了吧」，指出一堆人穿Tshirt、牛仔褲、布鞋就入席，直呼「真的全世界最扯」。

一名網友在PTT以「台灣人參加酒店婚禮穿著太扯了吧」發文，他表示在參加婚禮的時候，驚覺一堆賓客都穿著Tshirt、牛仔褲、布鞋，還有一堆人戴帽子來，他直呼「全世界最扯」，認為大陸農村辦桌請客才會這樣穿，「大陸人去餐廳吃喜酒應該都沒有台灣這麼誇張」，想問有沒有台灣人衣品大悲劇的掛。

此文一出馬上熱議，有人回應「又不是我結婚」、「穿太正式反而看起來像異類」、「沒人在意你穿什麼，紅包到位就好」、「沒人在意大家只在乎菜色」、「台灣又沒有西裝文化」、「婚禮肯出席就給你面子了」、「你又不是雙方親屬，舒適簡便不就好了」。

不過也有人認為，「就整個國家對美感都不重視的結果，然後再靠腰為什麼觀光客都不來」、「台灣人衣品是真的有點邋遢，亞洲衣品最好的是日韓，連路人都穿的很時尚有個性」、「台灣人就是隨便」、「其實新人可以在喜帖上標註Dress Code」。

也有人指出，這種東西只是約定俗成而已，懶和美感都不是最大問題，重點是現在「一般賓客」沒人會特意穿全套出席，看動態照片就知道，除非是伴郎伴娘或是工作人員，不然大多數的人都習慣隨便穿牛仔褲、polo衫、T恤、格紋衫有誠意一點的可能才會襯衫長褲加皮帶。

網友說，試想在這情況下，你一個人穿的西裝筆挺，還打領帶，坐進人群中，人家可能會說「穿得這麼帥？」，心裡則想「腦袋有洞嗎？」。雖然說搞一套全身行頭也沒多難，但問題是沒必要花心力把自己搞得這麼尷尬，出席上流聚會穿正式一點是應該的，「但婚宴就不是那種場合啊」。