男友驟逝陷悲傷⋯網友暖心文字引破萬讚 網：看完哭了

有網友PO文表示自己交往多年的男友驟逝，原本天天黏在一起，突然間感覺到「再也收不到他訊息的空虛感」，看著家裡很多男友送的東西，讓她感到很難過且很不真實，因此該名網友上網詢問大家，有沒有人也有類似經驗，可以聊聊「怎麼走出這段時間的悲痛」，有網友就暖心貼出一段文字引來破萬讚，並惹哭眾多網友。

一名網友在Dcard心情版上PO文，表示自己最近剛經歷在一起多年的男友過世，兩人雖然很常吵架，但感情還算不錯，幾乎每天都黏在一起，也一起去過了好多地方旅行。現在原PO每天早上起床，感受到「再也收不到他訊息的空虛感」，原PO看著家裡很多他送的東西和他組裝好的東西，讓她感受到「好難過好不真實」。

原PO表示，大家都說時間會沖淡一切，但是「在一起那麼久的人突然意外走了真的好難接受」，心裡也會覺得「下個人都不會像他那麼好」，原PO也說，真的好希望如果可以就這樣跟男友過完這輩子，甚至喊話「再好的人我都不要啊，我只想要你」，原PO最後向網友提問，有沒有人也有類似經驗，可以聊聊「怎麼走出這段時間的悲痛？」

許多網友紛紛留言安慰，其中一位網友表示，他看過一段話，希望能安慰到原PO：「他只是跳出了時間，變成宇宙裡最原始的組成部分—分子原子，慢慢的重新構建成你身邊的其他事物。以後為你遮風擋雨的大樹是他，為你抵擋寒冷的毛衣是他，當你疲憊時看著桌旁的掛件還是他，他是你愛人的身份消失了，但是其實他以後無處不在。他離開了，卻散落四周。」

該名網友的留言湧入破萬讚，大量網友也在下方表示「好溫暖」、「這段看了會想哭」、「沒有忘記，就是永遠在一起」、「看完哭了」、「天啊這段有安慰到」、「看到直接紅了眼眶」。