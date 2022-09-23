寵妻魔人月給20萬、停機2年半 想愛愛遭拒！妻冷嗆這句讓他心寒

俗話說「相愛容易相處難」，學習如何經營婚姻是夫妻間的重要課題。一名人夫就抱怨，平時妻子有任何要求，他都會想辦法答應，每個月給20萬的生活費，為了體恤對方生產辛苦，除了訂月子中心外，也請保母來幫忙帶小孩，甚至為此「關機」2年半，而最近想和妻子求歡遭拒，還被責怪只顧自己，讓他當場心寒。

該名人夫在臉書靠北婚姻訴苦，目前與妻子結婚五年，對方開口說想買什麼，他就會立刻匯款，儘管妻子每個月的生活費約16萬到20萬不等，但他仍認為只要在能力範圍內錢都是其次，只希望能讓妻子過得快樂。

不僅如此，原po也體恤妻子生產辛苦，產後訂了台北的月子中心，並請來24小時保母，幫忙照顧孩子，讓妻子可以好好調養身體。另外，妻子懷孕期間及孩子出生後，基於尊重對方，他也從不勉強妻子，為此特意「關機」2年半，只因妻子曾說過不想做。

如今孩子已經2歲多，原po心想時機點差不多，便和妻子求歡，沒想到卻被臭臉以待，還被怪說只顧自己的私慾。原po委屈表示，「我也只是希望1個禮拜或是2個禮拜做一次，這樣妳也不願意」。

倆人日後還常因小事爭吵不斷，由於妻子的生活開銷跟以往一樣花費，讓他覺得自己似乎只是提款機，忍不住感嘆「我覺得我的付出我的堅持我對家庭的責任是錯的，我做到一位老公的責任、一位爸爸的責任，但妳有做到老婆的責任、有做到媽媽的責任嗎？」。

文章曝光，網友們看完後紛紛表示，「男人你OK嗎？我有在練深蹲~臀部線條還不錯唷」、「這麼好的老公為何都是別人家的，老婆為何開銷如此大，佩服你這提款機」、「看來我真的是便宜我老公了！沒拿錢就算了還要陪睡」、「想先幫我女兒預約老公了！」、「請問還有在應徵老婆嗎？配合度極佳」、「我比較想知道你做什麼工作⋯有辦法讓老婆每個月這樣花」。