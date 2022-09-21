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小家庭買房被夫家免費借住 一家三口變九口媳婦崩潰「想離婚」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦抱怨買房之後，原本小家庭變成要和婆婆、兩個姑姑同住。示意圖/ingimage
一名媳婦抱怨買房之後，原本小家庭變成要和婆婆、兩個姑姑同住。示意圖/ingimage

許多媳婦不願婚後與夫家同住，擔心生活習慣有所差異，導致雙方發生激烈爭執，但如果搬出去後，還被夫家借住，恐怕會惹怒不少媳婦。日前一名媳婦訴苦「我們當初買房子時，說好要和婆婆一起住，沒想到房子買完後，兩個姑姑也帶三個孩子來住，一家三口變成一家九口」，她坦言「快要離婚了」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，她在2019年跟丈夫結婚生子，當時買房沒有請家人幫忙，但有說好要和婆婆一起同住，沒想到買房後，兩個姑姑都離婚了，又帶了3個小孩跟原PO家庭一起同住，當時說是「暫住」，結果免費住了3年。

讓原PO直嘆「一家三口突然變一家九口，而我是唯一的外人，受盡了各種委屈，好恐怖的一家人，現在我跟老公快離婚了，原來要選老公也要觀察他姊姊的為人」。

文章曝光後，引來網友熱議，有人直呼「太恐怖了，不知道妳為何可以容忍兩個毒姑，但兩個人都離婚的話，代表她們家教有問題」、「這樣也能忍三年，太偉大了」、「我今年買房，我完全沒讓家人住進來，怕遇到這種鳥事」、「有毒姑的家庭千萬別嫁，會每天生活在水深火熱中」、「毒姑討厭的程度不亞於婆婆」、「選老公不能評斷是否為媽寶男，惡婆婆或毒姑也要觀察，妳真倒霉，3種都遇到了，記得離婚也要找回自己的權利」。

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