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前男友劈腿分手後「東西該丟還該留？」 PTT兩派網友意見分歧

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO猶豫該不該把前男友送的東西丟掉。圖擷自PTT
原PO猶豫該不該把前男友送的東西丟掉。圖擷自PTT

分手的原因百百種，有些人能夠好聚好散，但也有些人最後面臨撕破臉。一名女網友在網路上發文，透露前男友因為劈腿所以分手了，現在不知道該不該把對方送的東西丟掉，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在PTT上以「前男友送的東西到底該不該丟」為題發文，原PO透露自己和在一起很久的男友分手了，原因是對方劈腿被抓到，當下便果斷決定分手，也封鎖了所有的聯絡方式。然而，原PO相當猶豫要不要把前男友送的東西都丟掉，「雖然他很爛，可是也真的對我很好過，東西也都還保存很好，真的叫我丟，又有一點點點的捨不得」。

從照片中可以看見，原PO的前男友曾送過她粉色吹風機、電動牙刷和牙膏、藍牙耳機、化妝水、小包包等。對此，原PO相當猶豫，不知道該如何處理這些東西，因此詢問大家「如果是各位的話會怎麼做呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「吹風機留下來，很實用」、「有用到就留著啊⋯幹嘛跟錢過不去」、「東西是無辜的」、「幹嘛丟掉？送妳的東西就是妳的啊，和有沒有分手是兩回事」、「實用的東西就留下來好好用，不然送人也好，丟掉浪費」。

另外，也有一派網友堅持全部丟掉，「丟啊，斷捨離」、「這些垃圾不丟留著幹嘛，有那麼窮自己買不起嗎？」、「全丟了吧，這種人的東西沒啥好留的」、「不管多貴都丟，看了就氣」、「都是些垃圾，不丟是要佔空間嗎？」、「不只丟，還要用燒的」。

分手 PTT

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