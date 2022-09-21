月薪35K給孝親費1萬遭怨「不孝」 他無奈：爸媽收租錢比我多

多數人認為父母養育子女非常辛苦，出社會工作賺錢後給父母孝親費是應該的，但究竟孝親費該給多少卻是一大難題。一名網友發文抱怨父母雖然說給個心意就好，但當得知原PO給一萬卻又碎唸「很不孝」，讓他相當無奈。

原PO以「有父母賺很多還要情勒孝親費的嗎？」為題寫道，父母都是包租公包租婆，光收租一個月就十多萬，而自己剛出社會工作，月薪只有35K，最近準備和女友合租一個家庭式公寓同居，月租就要22K。他說因為要採買家具，所以得花一筆錢，父母知道後就隨口說「孝親費給個心意就好」，但當知道原PO只給一萬元，卻又抱怨「給太少、很不孝」，讓他聽了很心寒。

原PO說如果私下講講當玩笑也就算了，沒想到父母還會去跟親朋好友碎嘴，「重點是還故意在我面前打電話說給我聽，這啥操作？常常被搞得精神耗弱，真的是很不想三不五時這樣吵」。他想問問其他人，如果在外面租房子，一個月會拿薪水的幾成當孝親費？

貼文讓不少人替原PO抱不平，「叫你給個心意，其實心裡面是在想叫你給多一點」、「你父母過著人人羨慕的類財富自由的生活，但觀念卻跟不上時代的變化，停留在過去錢很好賺的年代，不知道現在的年輕人真的生活不容易」、「『孝親』費顧名思義就是一份感恩，是孩子想要給父母的心意，而不是父母隨便開口喊價，更何況你父母比你有錢，給多少你自己心裡、生活過得去就好，讓他們知道你就是已經盡力了」、「有些大人真的都無法體會現代年輕人的經濟壓力，如果他們是認真的，看你要不要用訊息跟他們溝通，讓他們知道你住外面壓力有多大」。