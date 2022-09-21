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見朋友例子她勸「別跟婚後住家裡的男生交往」 網意見不同戰翻

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO貼文勸女生不要和婚後想住家裡的男生交往。示意圖／ingimage
原PO貼文勸女生不要和婚後想住家裡的男生交往。示意圖／ingimage

大多數女生結婚後並不想和公婆住在一起，畢竟生活習慣、理念和想法都有差別，住在一起可能會產生許多摩擦。有位女網友在PTT發文表示，身邊的女生朋友結婚遇到的狀況都是男方希望繼續住在家裡，讓她想問問鄉民們的看法是否能接受，貼文一出引來兩派論戰。

原PO以「真的不要跟住家裡的男生交往」為題寫道，身邊不少朋友最近都要結婚了，但是和另一半在討論婚後要住哪的問題時，男生都表示可以繼續住男方家裡，讓女生們聽了都覺得「誰想跟對方父母住啊？」

她說許多男生因為住家裡習慣了，認為這只是小事，但對女生來說光是生活習慣、工作時間、還有冰箱廚房等問題，就容易有小爭吵了。原PO覺得至少搬出來租個小房子住也沒關係，不過男生都認為這樣很浪費錢。她說女生其實可以接受租金AA制，甚至還舉朋友例子表示，「女方家要出100萬頭期給買房，男方覺得負擔房貸太沉重，也不想搬出來」。

不少人都力挺原PO，「很多能力差勁的買不起房只能窩在家跟父母住，別強求了」、「所以才不要找太窮的男生」、「這應該是交往前就該嫌棄的吧」、「為什麼結婚一定要住男生家，可以提議住女生家啊，男的ok就皆大歡喜」、「就是男生不想脫離舒適圈啦！有家裡能住幹嘛多花錢」、「那各自住在父母家好了，為什麼都是女生要過去？」、「這種男人不要結婚比較好」。

但也有人不以為然，「住家裡臭了嗎？」、「家裡有得住不住嗎？不然妳全款買一間來住啊」、「這年頭跟家人同住的其實很多好嗎，嘖嘖」、「30歲住家裡省錢啊，結婚要不要搬出去才是問題吧」、「女方不想同住，先自己買一間啊，笑死！台灣的男女平等標準，我總是不懂」、「有能力的就出錢在外租一間了，怎麼還是講到租金開始要自助餐了？」

結婚 PTT

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