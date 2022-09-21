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夫妻吵架「約法4章」鬧鐘響秒回原貌 連岳母也傻眼：有病

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友分享，與太太在一起十年，倆人常會因為各種事情吵架，但自從小孩出生後，為了作為榜樣，彼此決定「約法4章」。示意圖/ingimage
一名男網友分享，與太太在一起十年，倆人常會因為各種事情吵架，但自從小孩出生後，為了作為榜樣，彼此決定「約法4章」。示意圖/ingimage

婚姻在於用心經營，倘若經營不擅，就容易出現各種問題。一名男網友表示，他與老婆在一起10年，仍會為了大小事爭吵，但為了給小孩做榜樣，倆人決定「約法4章」，每次只能吵5分鐘，超時還要罰錢，也不在雙方父母、小孩面前吵架，怎料有次夫妻倆吵架時，岳母剛好來拜訪，急得在旁勸阻，結果鬧鐘響起，倆人瞬間恢復原樣，令岳母傻眼大罵他們有病。

該名男網友在臉書社團《爆怨公社》分享，他與老婆在一起十年，但倆人常會因為各種事情吵架，而老婆講到最後，也不講武德動手，讓他十分無奈，自從小孩出生後，為了作為榜樣，彼此決定「約法4章」。

首先就是在孩子面前不能吵架，就算是真的吵架也不能毫無節制，每次只能吵五分鐘，吵完後要回到原本的動作。另外，吵架還要計時，若超時還在吵，就要給對方罰款。最後則是不能在雙方父母面前吵，也不可以搬父母當救兵。

某天，夫妻倆剛好在爭吵，吵到一半時岳母來拜訪，由於彼此約定不能在雙方父母面前爭吵，因此對岳母來說，看到兩人吵架，嚇了一大跳，趕緊在旁勸阻，「有什麼事情好好說，不要這麼大聲啦！」，但當時夫妻倆根本就聽不進去。

原po接著說，正當岳母不知所措時，五分鐘後手機鬧聲響起，於是他們立刻恢復吵架前的狀態，並討論起晚上要吃什麼，讓在一旁的岳母聽了超傻眼，忍不住怒轟「假賽拉甲，你們兩個破病喔」。

文章曝光，網友們也稱讚夫妻倆的好感情，「其實夫妻床頭吵床尾和，而且還能回覆上一秒動作，這真的很好喔，也是生活另一種的方式」、「你們倆情商很好耶」、「這是認真的嗎，太好笑了哈哈」、「相處之間有默契最重要」。

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