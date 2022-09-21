男友忘記掛電話…她意外聽到「噁心事實」 氣到全身抖

一位女網友意外聽見平日謙虛有禮的男友和友人的通話內容，竟然是對同班上的女性充滿了意淫念頭，甚至說「等找到奶子更大的」就要換掉自己，超噁對話讓她氣到全身發抖，決定分手並封鎖男友。

一位女網友在《Dcard感情板》發文寫道，平日和男友常常見面，若無法見面也會通電話，18日和男友電話講到一半，男友的朋友用電腦打電話來找他，男友匆匆和原PO說了再見，卻沒有掛掉電話。因為男友的朋友是共同認識的人，也請過飲料，基於好奇心，原PO也想聽聽看他們會聊些什麼。

結果，沒想到聽了之後，讓她瞬間覺醒。原PO表示，男友和朋友的對話竟是對班上的女生們品頭論足，「欠X」用詞將意淫念頭顯露無遺，男友還對友人說「等找到奶子更大的」就要換掉女友，因為目前自己對他還算不錯，「就先放著」。原PO聽了氣到全身發抖，當場在未掛掉的電話裡大叫「我要分手…」。

原PO表示，兩人是經過信任的長輩介紹認識，男友一副木訥謙虛有禮的形象，認識兩月後才開始交往，但在4個月後，男友變得開始會比較、批評別人，尤其是對前女友。男友說被女友提分手太傷自尊心，絕對無法忍受，所以曾千辛萬苦追回前女友，再主動甩了她做為報復。原PO也因為男友這種心態，時時刻刻提醒自己，他朝有日若分手，絕對不要復合。

事件之後，原PO也自省和男友交往1年來的種種，平時會送男友禮物、做飯給他吃幫省錢，連男友的朋友也照顧到了，除了打球當應援團，也會多買食物跟飲料招待他的朋友，處處為男友做面子，也常被稱讚「如天使般的女友」，自己努力做個「完美女友」，只希望男友能珍惜她。如今覺醒，已和男友分手並封鎖他。

貼文一出，網友一面倒喊「分手」、「這種絕對不能不分手!！太噁心了」、「不分你永遠忘不掉這句話的」、「人們私下講的幹話，往往是藏在內心最真實的想法」、「同是男性的我也看不下去了」、「這個人品0分」。也有人為原PO慶幸，「還好你聽到了，不然看他雙面演技這樣，不知道要被騙多久才發現～」、「你的好奇心救了你自己」、「你很棒很勇敢！出門要注意安全，他可能會出現」。