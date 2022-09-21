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男友靠超省錢避孕法「前8任都沒事」 她見經期APP跳7個字崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子與男友發生性行為並體外射精，由於擔心自己會懷孕，著急尋求醫師建議。
一名女子與男友發生性行為並體外射精，由於擔心自己會懷孕，著急尋求醫師建議。

體外射精避孕有效嗎？婦產科名醫蘇怡寧分享，日前收到一名女子私訊，表示自己與男友73小時前曾發生過性行為並體外射精，儘管她先前曾因此有懷孕過的經驗，但現任男友拍胸脯、掛保證交往8名女友，「都體外射精也沒懷孕過」，仍令她十分擔憂。

原po表示自己的安全期一向都很準，但發生性行為當天，記錄經期的APP顯示「中度懷孕可能性」，所以讓她擔心自己會懷孕。原po無奈表示，「我知道現在吃事後避孕藥已經來不及了，可是男友又好像不能跟我結婚，而且我也不一定能夠去吃RU486（口服墮胎藥），還有什麼緊急方法能讓懷孕機率降到最低？」。

蘇怡寧看完後直言「沒有！」，體外射精是最省錢但也最沒效的避孕方式，曾有統計資料顯示，靠這招避孕一年內約有五分之一會懷孕，「當然還是有避孕成功的，畢竟反過來你想積極懷孕都不見得一次成功」，至於原Po男友宣稱跟前女友們都靠體外射精從沒失敗過，蘇怡寧則建議「請他找時間來做個精液檢查」。

最後蘇怡寧也感慨，「身為婦產科醫師，真的不建議常用事後避孕藥這種緊急方式，你可以給自己的人生多一些規劃，作為一個也有孩子的父親，我看了真的有些難過呢。孩子，多愛你們自己一點，好嗎？」。

文章曝光，不少醫師們看完也搖頭，「我們沒有are you 486！我只想問are you OK？為什麼是在73小時後才想到要問？」、「這男友只顧自己神清器爽而已，他講的話能信嗎？！他被精蟲衝昏了頭，拜託妳不要再被無知衝昏了頭了」、「計算安全期危險期是拿來『懷孕』的，不是拿來『避孕』的」。

還有網友們表示，「前列腺液就能致命」、「碰到這樣的男友，麻煩趕快逃好嗎」、「男人的嘴騙人的鬼，一直內射一直爽，為了這個什麼話都講得出來」、「這種方式很詭異，沒有要結婚的時候，往往一次就中！想生的時候，怎麼搞就是沒有」。

懷孕 性行為

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