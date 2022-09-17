帶球閃嫁見「婆家13人擠透天厝」心涼 結局反轉羨煞眾人

有人結婚後和公婆住，惡夢就開始了。有一名人妻表示，她和老公是帶球嫁閃婚，後來知道婆家是13人一起住的透天大家庭，心想應該會出現8點檔劇情的「緊繃婆媳關係」，沒想到結局卻讓她超意外，直呼「媽媽我愛妳」，羨煞了不少網友。

一名人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文，她表示自己和老公是帶球所以閃婚，當後來知道婆家是透天厝，為住了13人的大家庭後，腦中就無限腦補會出現像8點檔中的「緊繃婆媳關係」。

沒想到住進去後馬上證明自己錯了，婆家每個人都對她超好，懷孕期間不舒服每天都睡到自然醒，桌上永遠的有幫她留的飯菜，因為懷孕肚子大壓到神經，婆婆還會進房間來幫忙按摩，現在孩子一歲多了，婆婆也從來不干涉孩子該怎麼帶，還會常說「辛苦了」。

原po透露，假日有空就會跟婆婆一起包水餃，跟她學怎麼做飯，這是在原生家庭都沒有過的，她表示把婆婆當成媽媽，什麼話都會跟她說，跟老公有意見分歧的時候，婆婆都會站在身後幫她講話，種種行為讓她也感動直呼「媽媽我愛妳」。

網友看到後也紛紛回應，「看了好感動，終於有幸福的媳婦」、「兩位上輩子有攜手拯救地球」、「妳上輩子有燒好香遇到好婆婆要好好珍惜，像我們上輩子燒到蚊仔香都沒這種感受」、「正能量，超級羨慕」、「能遇到這種好婆家，機率有多小，好好珍惜」、「恭喜妳遇到百年難得一見的天使婆婆」。