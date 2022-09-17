快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帶球閃嫁見「婆家13人擠透天厝」心涼 結局反轉羨煞眾人

聯合新聞網／ 綜合報導
人妻表示當時是帶球閃婚，還以為會出現婆媳紛爭，沒想到婆家的人都對她超好。 圖／ingimage
人妻表示當時是帶球閃婚，還以為會出現婆媳紛爭，沒想到婆家的人都對她超好。 圖／ingimage

有人結婚後和公婆住，惡夢就開始了。有一名人妻表示，她和老公是帶球嫁閃婚，後來知道婆家是13人一起住的透天大家庭，心想應該會出現8點檔劇情的「緊繃婆媳關係」，沒想到結局卻讓她超意外，直呼「媽媽我愛妳」，羨煞了不少網友。

一名人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文，她表示自己和老公是帶球所以閃婚，當後來知道婆家是透天厝，為住了13人的大家庭後，腦中就無限腦補會出現像8點檔中的「緊繃婆媳關係」。

沒想到住進去後馬上證明自己錯了，婆家每個人都對她超好，懷孕期間不舒服每天都睡到自然醒，桌上永遠的有幫她留的飯菜，因為懷孕肚子大壓到神經，婆婆還會進房間來幫忙按摩，現在孩子一歲多了，婆婆也從來不干涉孩子該怎麼帶，還會常說「辛苦了」。

原po透露，假日有空就會跟婆婆一起包水餃，跟她學怎麼做飯，這是在原生家庭都沒有過的，她表示把婆婆當成媽媽，什麼話都會跟她說，跟老公有意見分歧的時候，婆婆都會站在身後幫她講話，種種行為讓她也感動直呼「媽媽我愛妳」。

網友看到後也紛紛回應，「看了好感動，終於有幸福的媳婦」、「兩位上輩子有攜手拯救地球」、「妳上輩子有燒好香遇到好婆婆要好好珍惜，像我們上輩子燒到蚊仔香都沒這種感受」、「正能量，超級羨慕」、「能遇到這種好婆家，機率有多小，好好珍惜」、「恭喜妳遇到百年難得一見的天使婆婆」。

婆媳紛爭

延伸閱讀

人妻偷吃喊「弄小蝌蚪給我」 傳露乳照給小王判賠18萬

懷孕時機不合適…普亭傳逼情婦墮胎 父女戀關係惡化

婚後變超髒！老公「一個月不洗澡」人妻崩潰 網驚：還能生兩個？

李沛旭閃婚2個月揭真實婆媳關係 爆:婆媳是男人的問題

相關新聞

【古生物大小事】李世緯／何不食肉糜

關於地球上的動物，沒有人遇過恐龍，大多數的人親眼看過幾次獅子，而在台灣的你我，應該每一個人都見過蟑螂，不只見過，還打過交...

【一起來築夢】黑眼圈／邀你踏進島嶼客廳 遇見小琉球

小琉球，這座位於屏東東港西南方的珊瑚礁島嶼，近年來成為熱門旅遊地點，隨觀光客湧入，旅館民宿、水域遊憩等相關產業雨後春筍般...

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

【2022第19屆台積電青年學生文學獎短篇小說組三獎】陳映筑／未成功的物品展覽會

好喘，我大口吸氣，拂曉的寒冷空氣刺入心臟。一大群人在滿地碎石山坡上奔跑，狹窄的道路土石鬆動，緊鄰萬劫不復的深淵。身旁的人全穿著深色衣服，不斷推擠碰撞。我用力換氣，在人群中快要溺斃。

【2022晚禱示範作】馮平／再次謙卑

大疫三年，歲末在即，世界仍在發燒，體質虛弱。浮躁不安的空氣肆漫。不安是魔鬼的犬爪，搔弄人心軟弱，煽動人性貪慾，刺激權力爭...

【慢慢讀，詩】詹澈／觀賣甘藷者——在台北二二八公園附近

十字路口轉角，很難規定與管制的位置

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。