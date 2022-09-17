愛與性真的能分離嗎？網友對「一夜情」觀點想法揭曉

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》與十分好傳媒《女人幫》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「一夜情」相關話題，帶您了解網友對於一夜情的正反意見觀點。

隨著現代社會對於感情的觀念逐漸開放，親密行為對許多人而言不再是難以啟齒的話題，在忙碌的都市生活影響下，也有越來越多年輕人不再考慮需要投入大量時間與心力的男女朋友關係，而更傾向於即時行樂，推崇以發生親密行為作為主軸的「一夜情」。

單身也有享受被愛的權利 網友憂一夜情「結束後更空虛」

▲ 是否認同一夜情？網友正反熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「一夜情」的相關話題討論，可以發現認同一夜情的網友最常提及的理由包括「抒發壓力尋求刺激」等，有網友請益其他人對於一夜情的看法，底下即有留言表達自己贊同的原因，如「人在親密行為時，腦內會分泌一些讓人放鬆、開心的荷爾蒙，也可能產生像是戀愛的感覺」表示從事親密行為有助調節自身情緒，因此即便是單身的人，也應適當享受親密行為的樂趣。此外，由於從事一夜情可能會遭受部分異樣眼光看待，也導致不少想嘗試的網友產生隱憂，對此也有網友表示「單身約炮有什麼關係，人有慾望是很正常的事」，希望大家正常理性看待。

也有網友支持一夜情的原因是「不需要認真投入」，並指出需要投入時間、心力與金錢培養的男女朋友交往關係讓人備感壓力，相較之下一夜情關係則較無負擔，雙方可以「各取所需」，自在享受約會與親密行為而不用顧忌太多生活瑣事，引來不少贊同聲浪，也有網友留言表達迴響「不需要投入太多感情與責任感，也能夠找到像是愛的感覺挺好的」。

不認同一夜情的網友最常提到的因素是「結束時更易空虛」，如網友發文分享自己的心路歷程「約了半年，才發現自己想約其實是為了滿足有個人能陪在自己身邊的心理需求，之後覺得很後悔」等，認為發展一夜情雖然可以緩解一時的生心理需求，但由於缺乏穩定的承諾與陪伴，到頭來仍容易讓人感到不安，因而認為自己可能不適合從事一夜情。另一方面，也有不少持保守觀點的網友認為「一夜情經驗是劈腿前兆」，並且會盡力避免與曾有過一夜情經驗的異性交往，留言表示「對我來說只要約過的人就不會有盡頭，哪天感覺空虛又想開始約都不一定」認為只要對方有約過，就意味著他對於感情的態度可能較為輕浮，進而難以建立長期穩定的關係。

不論你是認同或反對一夜情，可別忘了對待感情最重要的基本態度是心懷「責任感」與「尋求共識」，唯有雙方建立在具有共識的基礎上，任何關係才有健康發展的可能性。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》