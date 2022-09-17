婚前同居是蜜糖還是毒藥？網友正反意見熱議

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「婚前同居」話題的網路聲量表現，帶您了解近期網友對婚前同居的熱議觀點。

許多情侶在談戀愛時，越來越傾向在交往時先同居，然而同居相處時間變多，產生摩擦的機會也跟著提高，也因此被不少人稱為婚前的「期中考」，究竟是否要婚前同居的話題，往往成為兩派網友辯論的話題。

藉婚前同居來測試枕邊人是不是媽寶、公主？

▲ 婚前是否可以同居呢？網友正反熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友對於「婚前同居」話題的討論，可發現「同居派」的民眾大多認為結婚前同住可以「更了解對方的原生家庭」，如有網友表示「婚後婆媳問題一直是爭議的問題，所以婚前先試試看比較好」、「可以先知道男方父母喜不喜歡自己」，若免不了未來與公婆同住，最好在結婚前就先了解是否與對方家長相處不來，以免婚後後悔莫及；而「了解彼此的生活習慣」也是民眾贊同婚前同居的理由之一，有人就提及「牙膏該怎麼擠、馬桶蓋該不該掀，都是同居時可先講好的！」、「能看出對方的衛生習慣、家裡整潔及髒亂的接受程度」，透過每天相處，能夠更加了解對方的三觀、相處上是否有任何無法克服的地方，甚至是財務狀況等等。

而「反對同居派」的網友則表示可能因此導致「金錢界線模糊」，有民眾就哀嘆「事先沒談好金錢分配，結果生活開銷都是我在付錢」、「各自有穩定收入，但感覺把買房的責任都丟在我身上」等，紛紛分享己身經驗，表示同居後生活開銷的分配及財務壓力，都是自己反對同居的因素；另外，也有網友提到「家長反對同居」的問題，如有女性網友分享「上一代的觀念較為保守，認為婚前同居，女生容易不被珍惜」，提到愛子心切的家長們，深怕婚前先同居的話寶貝女兒可能會被閒言閒語，因而極力阻止，也讓網友不得不無奈接受。

俗話說：「相愛容易相處難」，要讓感情維持長久沒有獨門的秘方，不論是否決定在結婚前就先與對方共築兩人空間，熟悉並磨合相處模式及生活習慣才是維持感情的關鍵。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》