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愛是自由更應該是信任 網友對「開放式關係」看法大揭秘

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
愛是自由更應該是信任 網友對「開放式關係」看法大揭秘。 圖片來源/unsplash
愛是自由更應該是信任 網友對「開放式關係」看法大揭秘。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》與十分好傳媒《女人幫》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「開放式關係」相關話題，帶您了解網友對於開放式關係的正反意見觀點。

開放式關係（Open Relationship）是近年逐漸從歐美流行到臺灣的新型態交往形式，主張兩人之間可以像情侶般維繫感情、約會、發生親密行為等，但同時也接受彼此可以在外自由尋找其他伴侶發展戀情，究竟臺灣的網友們是如何看待開放式關係的呢？

開放式「給彼此自由空間」讓感情長久 也可能成為「出軌的藉口」

▲ 是否認同開放式關係？網友正反熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 是否認同開放式關係？網友正反熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「開放式關係」的相關話題討論，可以發現認同開放式關係的網友最常提及的理由包括「給彼此自由空間」等，有網友發文分享自己的感情觀念「我需要自己的空間和時間，如果男友跟我說他需要一個小女友陪伴他三餐，我會說很棒」表示接受開放式關係也能為自己在感情中保持私人空間，引發許多網友討論，也有網友提到「開放式關係的好處在於我們可以同時享受不同伴侶的不同優點，讓生活變得更豐富」，有別於傳統一對一關係，開放式關係也能使自己不再拘限於單一對象，生活更具彈性。

也有網友支持開放式關係的原因是「誠實面對生心理需求」，並發文表示「或許我在一對一關係中是很差勁的人，因為我會花心愛很多人；但在開放式關係中就是非常棒的情人，能兼顧每一個人的需求」，認為自己的感情觀念或許並不符合大眾對一對一關係的預期，但如果是在一段開放式關係中，則可以「化缺點為優點」；也有網友分享自己與伴侶嘗試開放式關係的契機「以前跟伴侶發生親密行為很像是在交功課；後來取得共識，同意彼此尋找陌生人解決需求，但不影響我們相愛」，並指出只要對彼此足夠坦承信任，放下對愛人生理的佔有慾，則能夠讓感情走得更加長久。

不認同開放式的網友也有一番見解，他們最常提到的因素是認為開放式關係「只是出軌的藉口」，如網友發文分享「我前任也是用開放式當理由，其實他已經有對象了，然後留著我當備胎」、「就是想嚐鮮嘛，想嘗試其他戀情，只是把劈腿重新包裝成合理行為而已」等等，認為一部分人假借開放式關係的名義，其實本質就是出軌，並不值得尊重。也有網友認為「難以公平處理複雜關係」是開放式關係不可行的原因所在，理想中的開放式關係強調伴侶之間要盡可能坦然、包容與誠實，但具體實行時卻會遇到許多難處與人性挑戰，如網友分享「我是過來人，開放式關係真的玩不起，新認識的人新鮮感太強，會對原本的另一半愈來愈無感」、「開放式非常考驗溝通能力和人性，但我不相信人總是能誠實公平」等等。

網友們對於開放式關係的不同想法也反映了如今的社會風氣，越來越多人對於感情存在不一樣的想像，也願意包容各式各樣的可能性。不論你更傾向於一對一關係或是開放式關係，可別忘記經營感情最重要始終是對彼此坦承！

觀看原文→https://reurl.cc/ZbE2ZM

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

出軌 約會

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