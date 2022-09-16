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新秘接客戶竟是曾交往7年初戀男友的新娘 惹哭網友：好心酸

聯合新聞網／ 綜合報導
結婚示意圖。圖／ingimage
結婚示意圖。圖／ingimage

初戀總是讓許多人在感情中留下深刻的記憶。Dcard有女網發文表示，自己從事新娘秘書三年，這次卻遇到自己曾交往七年的初戀男友結婚，並送初戀男友的新娘進禮堂，雖然心中有所感慨，但也大方祝福對方要幸福。

原PO表示自己當新娘秘書將邁入第三年，什麼樣的客戶都遇過，卻沒想到會遇到自己初戀男友的新娘。她說明和初戀是升高中的時候開始交往，交往時間將近七年，大三時因為遠距離和生活圈的不同，交集變少，分手後再也沒有聯繫過。

她補充，案子是因為同事確診才經手，到婚禮會場才知道新郎是誰，聽著新娘分享的愛情故事，「才知道那個男孩現在真正轉變成男人了」。並感慨表示，是成為新娘秘書一路以來，心裡最複雜的一次，同時也祝福新郎新娘要幸福。

原PO初戀則在下方留言，「我後來知道妳有來呦，謝謝妳的祝福！恭喜妳真的成為彩妝師了，以前看妳假日還要上課還以為會撐不住呢，妳總是這樣努力又很堅強，總是閃閃發光的樣子，我也很感謝妳出現在我的生命中。」最後祝福原PO也要幸福。

其他網友紛紛表示，「哇，看完眼眶濕濕的」、「妳好堅強、好善良，希望妳也能幸福！」、「這是我今年看完心情最複雜的一篇」、「無法想像如果我是妳會怎麼面對這一切」、「看完好難過，有種一言難盡的感覺」。

另有網友留言，「我是殯葬師，我倒蠻想會一會我初戀的」，留言笑翻網友「氣氛由溫馨變成母湯」、「本來看文章感慨了一下，滑下來直接噴笑」、「還我眼淚啦」、「氣氛破壞者，笑死」、「哇塞，這個刺激欸」。

新娘秘書 結婚 Dcard

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