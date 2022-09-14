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閨蜜男友像「寄生蟲」 爽吃4天霸王餐還嫌零食難吃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的女友抱怨「閨蜜男友就像寄生蟲一樣白吃白喝」，崩潰問該如何處理。示意圖／ingimage
一名網友的女友抱怨「閨蜜男友就像寄生蟲一樣白吃白喝」，崩潰問該如何處理。示意圖／ingimage

如果朋友有難時，通常會找一群好友集思廣益，尋求解決方法。日前就有網友表示，他女友跟閨蜜都是SOHO族（居家辦公者），但自從閨蜜交了一個奇葩男友後，就造成他們困擾。男方不只不主動買食物，還趁閨蜜出門時，把原PO買的零食全部吃光，讓原PO女友氣到要求閨蜜男友「別再當寄生蟲了」。

一名網友在「爆料公社發文表示，他的女友一直問他「閨蜜交了一個寄生蟲男友，該怎麼辦？」他指出，女友跟閨蜜都是長期在家辦公，會一起在家裡囤放零食，但自從閨蜜交了奇葩男友之後，一切都變調。

這位奇葩男友去閨蜜家作客，4天都沒有買任何食物，任由閨蜜一人忙碌，等到閨蜜餓了，還要女方主動出錢點外送，也不會自己去買，甚至因為閨蜜這幾天出門不在家時，把閨蜜家冰箱的食物、零食全吃光，還吃到原PO女友的共同零食，並嫌棄又貴又難吃」，讓原PO女友跟閨蜜氣炸。

原PO女友不斷問「該如何讓閨蜜男友回自己家，不要再當寄生蟲了？」而原PO也表示，因為自己沒有遇過這種事情，想請教網友該如何解決。

對此，網友狂勸「直接說分手，馬上就提分，還客氣什麼」、「「就把他放在那，女閨密先暫住別的地方，讓他沒東西吃就會走了」、「類似寄生蟲的奇葩男，好扯」、「報警請人走，或是請換新門鎖，千萬別心軟，直接一去不回頭」、「直接分手，然後就把他踹出門，這應該沒什麼好猶豫的吧」、「就說女孩們要一起度過幾天『閨蜜之夜』，叫那男的滾回家去」、「說真的，交往沒認清的時候不要讓男女雙方知道自己家在哪，尤其是女生，遇到恐怖情人不是單純叫他滾或說分手這麼簡單，麻煩一點還會搞到搬家」。

分手 爆料公社 兩性關係

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