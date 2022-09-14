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20年前交往過！她得知「前男友結婚日」驚呆 原因曝光遭狠酸

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示前男友的結婚日期剛好是自己的生日。 示意圖／ingimage
原PO表示前男友的結婚日期剛好是自己的生日。 示意圖／ingimage

「因為那天是我生日，是我想太多了嗎？」一名女網友在臉書上發文，表示發現前男友的結婚日期剛好是自己的生日，因此覺得有點無言，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友狠酸「妳想太多了吧！」

一名女網友在「匿名2公社」發文，透露自己不經意滑到前男友臉書，兩人在接近20年前交往過，分手後至今也沒有聯絡，「分手時是我先提的，也算是好聚好散」。

原PO坦言自己心中有些好奇，因此點進去看前男友的臉書動態，這才發現對方已經結婚了，和另一半的感情看起來也很不錯。不過，當原PO看到他們的結婚日期後，自己馬上就驚呆了，「因為那天是我生日，是我想太多了嗎？有點無言」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「他才記不得妳生日是哪天」、「人家根本不記得妳，別惦記別人的老公」、「放手吧，都跟妳沒關係了」、「結婚應該有合八字看日子啦！恭喜妳生日那天是個好日子」、「都20年了⋯他說不定連妳長什麼樣子都忘了」、「他才要覺得無言吧，妳以為前男友的世界是繞著妳轉嗎？」、「搞不好女生也是那天生日啊」。

另外，也有很多網友認為原PO想太多，「想多了⋯他早就忘了妳」、「妳會不會太自我感覺良好了點」、「不要想太多，純粹剛好那天是宜結婚的日子」、「人生的最大錯覺，就是對方喜歡我」、「妳想太多了，說不定人家早已忘了妳是誰」、「女孩子都這麼會亂想嗎？」、「想太多了，以為人家記得妳⋯追求自己的幸福吧」。

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