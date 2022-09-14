快訊

最快下周開打！BA.1次世代疫苗周五到貨 王必勝：與日歐同步

重症率微降…打過3劑20多歲男 確診隔日昏迷過世

逼近5萬大關！今增本土49,540例、37病歿 周志浩：和預估一致

聽新聞
test
0:00 / 0:00

想抱女娃！公婆熬「性轉藥」、喊小雞雞飛走 她流產泣：想離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，公婆得知她懷上男寶寶後，公公開玩笑說「希望孩子的小雞雞飛走」，婆婆還聽信偏方買「性轉藥」給她喝，希望她可以懷上女生。示意圖/ingimage
一名女網友表示，公婆得知她懷上男寶寶後，公公開玩笑說「希望孩子的小雞雞飛走」，婆婆還聽信偏方買「性轉藥」給她喝，希望她可以懷上女生。示意圖/ingimage

孩子不管生男生女，都是父母們的心頭肉。一名女網友就表示，公婆家都是生男孩，因此希望她肚子裡的孩子是女生，然而，當確定她懷上男寶寶後，公公還開玩笑說「希望孩子的小雞雞飛走」，婆婆甚至聽信偏方買「性轉藥」給她喝，後來她不慎流產，情緒崩潰哭喊想跟老公離婚。

該名網友在Dcard訴苦，與老公結婚一年半，老公上面有兩個哥哥，大嫂與二嫂生的孩子都是男生，因此公婆希望家裡能生個女生，當得知原PO懷孕後，公婆就不斷說「如果是女生就好」。

後來，產檢出她懷的是男生時，公婆失望地說「怎麼又是男生」，但對於原PO夫妻來說，不論生男生女都是他們的寶貝。然而，公婆卻不死心，買了許多偏女生的嬰兒用品給她，公公還開玩笑說「希望孩子的小雞雞飛走」，婆婆也聽信鄰居偏方，買可轉換性別的中藥熬給她喝，但都被原PO偷偷倒掉了。

最後她不慎流產，夫妻倆痛哭失聲，小產後她請假在家休養，某天婆婆跟大嫂煮雞湯帶來給她補身，卻勸她說「想開一點，說不定下次就懷女兒了」，讓她情緒瞬間崩潰，把所有不滿的情緒宣洩在老公身上，氣得說「我沒辦法接受小孩沒了，婆婆是這種態度」。

原PO難受表示，「我好想跟他們成為陌生人，但老公覺得我這樣他很難做人，一直說他父母最疼的媳婦就是我，好討厭這種情緒勒索的感覺，甚至想跟老公提離婚」。

文章曝光，網友們紛紛安慰她，「妳老公心也很痛，建議一起外出散心幾天」、「寶寶只是覺得時機不對而已，還會再來的」、「先不說公婆是不是真的最疼妳，還是妳老公安慰妳所說的謊言，光轉換性別的藥，和婆婆事後的態度，都有很大的問題」、「直接對公婆表示妳的不開心吧，不用忍他們才會意識到自己對妳的傷害」。

懷孕 婆婆

延伸閱讀

最荒謬中秋！料都備好了家人突喊「不舒服」 剩她獨自烤肉結局超淒涼

婆婆說吃藥燉排骨小孩會變黑 孕婦不服翻白眼表怒氣 網友：神邏輯

沒空出席婚宴「找家人代打」！包2200元菜全打包 新娘氣炸：最扯來賓

丹麥妹看YT指台灣「這優勢」 棄上海來台！愛上中文治好憂鬱

相關新聞

想抱女娃！公婆熬「性轉藥」、喊小雞雞飛走 她流產泣：想離婚

孩子不管生男生女，都是父母們的心頭肉。一名女網友就表示，公婆家都是生男孩，因此希望她肚子裡的孩子是女生，然而，當她確定懷上男寶寶後，公公還開玩笑說「希望孩子的小雞雞飛走」，婆婆甚至聽信偏方買「性轉藥」給她喝，後來她不慎流產，情緒崩潰哭喊想跟老公離婚。

選便宜的付錢？出去玩他付3000元住宿費、女友只請晚餐 反遭網嗆爆

男女交往需互相尊重、溝通，感情才能維持長久。一名男網友和女友去旅遊，但他卻相當在意整趟旅行女友只有請他吃一人700元的餐廳，其他費用全是由他一人支出，令他不禁感嘆，「臺灣女生的互相是不是建立在『選便宜的付錢』之上？」，沒想到卻被大批網友反嗆，「太計較」。

【一起來築夢】黑眼圈／邀你踏進島嶼客廳 遇見小琉球

小琉球，這座位於屏東東港西南方的珊瑚礁島嶼，近年來成為熱門旅遊地點，隨觀光客湧入，旅館民宿、水域遊憩等相關產業雨後春筍般...

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

勸不聽！嬤亂餵1歲孫女吃鮪魚糖、仙貝 爸媽「硬起來」網稱好

有位媽媽說帶著寶寶去婆家，婆婆想拿鱈魚香絲等重鹹零食餵一歲孫女吃，媽媽嚇到，特別買了嬰兒米餅到婆家，告訴婆婆只能餵這個，沒想到婆婆依然故我，最後爸媽採取了非常手段，網友一面倒叫好。

金玉涼言

以前總覺父母管自己太嚴；現在就怕自己管孩子太鬆。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。