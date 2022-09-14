想抱女娃！公婆熬「性轉藥」、喊小雞雞飛走 她流產泣：想離婚

孩子不管生男生女，都是父母們的心頭肉。一名女網友就表示，公婆家都是生男孩，因此希望她肚子裡的孩子是女生，然而，當確定她懷上男寶寶後，公公還開玩笑說「希望孩子的小雞雞飛走」，婆婆甚至聽信偏方買「性轉藥」給她喝，後來她不慎流產，情緒崩潰哭喊想跟老公離婚。

該名網友在Dcard訴苦，與老公結婚一年半，老公上面有兩個哥哥，大嫂與二嫂生的孩子都是男生，因此公婆希望家裡能生個女生，當得知原PO懷孕後，公婆就不斷說「如果是女生就好」。

後來，產檢出她懷的是男生時，公婆失望地說「怎麼又是男生」，但對於原PO夫妻來說，不論生男生女都是他們的寶貝。然而，公婆卻不死心，買了許多偏女生的嬰兒用品給她，公公還開玩笑說「希望孩子的小雞雞飛走」，婆婆也聽信鄰居偏方，買可轉換性別的中藥熬給她喝，但都被原PO偷偷倒掉了。

最後她不慎流產，夫妻倆痛哭失聲，小產後她請假在家休養，某天婆婆跟大嫂煮雞湯帶來給她補身，卻勸她說「想開一點，說不定下次就懷女兒了」，讓她情緒瞬間崩潰，把所有不滿的情緒宣洩在老公身上，氣得說「我沒辦法接受小孩沒了，婆婆是這種態度」。

原PO難受表示，「我好想跟他們成為陌生人，但老公覺得我這樣他很難做人，一直說他父母最疼的媳婦就是我，好討厭這種情緒勒索的感覺，甚至想跟老公提離婚」。

文章曝光，網友們紛紛安慰她，「妳老公心也很痛，建議一起外出散心幾天」、「寶寶只是覺得時機不對而已，還會再來的」、「先不說公婆是不是真的最疼妳，還是妳老公安慰妳所說的謊言，光轉換性別的藥，和婆婆事後的態度，都有很大的問題」、「直接對公婆表示妳的不開心吧，不用忍他們才會意識到自己對妳的傷害」。