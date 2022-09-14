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選便宜的付錢？出去玩他付3000元住宿費、女友只請晚餐 反遭網嗆爆

聯合新聞網／ 綜合報導
有男網友和女友去旅遊，但他卻相當在意整趟旅行女友只有請他吃一人700元的餐廳，其他費用全是由他一人支出，吸引不少網友熱烈討論。示意圖／ingimage
有男網友和女友去旅遊，但他卻相當在意整趟旅行女友只有請他吃一人700元的餐廳，其他費用全是由他一人支出，吸引不少網友熱烈討論。示意圖／ingimage

男女交往需互相尊重、溝通，感情才能維持長久。一名男網友和女友去旅遊，但他卻相當在意整趟旅行女友只有請他吃一人700元的餐廳，其他費用全是由他一人支出，令他不禁感嘆，「臺灣女生的互相是不是建立在『選便宜的付錢』之上？」，沒想到卻被大批網友反嗆，「那麼計較很累的」。

一名網友在臉書社團「靠北女友2.0」抱怨，他跟女友出去旅遊，雖然不是住高級的旅店，但住宿一晚也要3000元，入住時他當場就刷卡了，進去房間後，女友就提議晚餐她請客，原po也表示，「付錢互相一下也挺不錯的」，於是他們就去吃了一人700元的餐廳，但整趟旅程女友只有出這一餐，原po也想到上次約會，他付完飯錢女友說要請飲料，「600元v.s.140元，我都想笑了」，於是想問問，「臺灣女生的互相是不是建立在『選便宜的付錢』之上？」，吸引不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「交女友那麼計較很累的」、「你比較適合跟充氣娃娃談戀愛」、「給我錢，我都不想跟你去」、「出門還計較一堆~~~~開心最重要」、「你可以自己一個人旅行、吃飯、自己一個人玩」、「斤斤計較，適合找阿姨不用努力，一毛都不用出！」、「你適合單身，請放過這個女生，結案」、「你把男人的臉都丟光了」、「建議你不要交女友，把錢都留下來自己爽就好，哈」、「人生就像一面鏡子，你對著鏡子笑，鏡中的人也會對你笑」、「你要不要想辦法多賺點錢」、「真好，我都捨不得讓她出」、「她除了付錢選擇便宜的，連找男友也選擇廉價的」。

有網友則建議，原po可和女友溝通，說好要AA制，「我是女生，我不偏袒任何一方，約會什麼都的我都不會卡男生的油，那你在跟女友交往前怎麼不說好要AA制？事後跟網友訴苦討拍說女友壞話？」、「不如你直說要請等價的或乾脆AA比較好吧？」、「你直接跟她說你沒錢，需要AA啊，兩個人都沒什麼錢那就不要出門嘛～多省」。

約會

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