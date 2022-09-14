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勸不聽！嬤亂餵1歲孫女吃鮪魚糖、仙貝 爸媽「硬起來」網稱好

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為家長餵小孩吃東西示意圖，圖非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為家長餵小孩吃東西示意圖，圖非新聞當事人。圖片來源/ingimage

很多阿公阿嬤寵孫，常想拿零食給孩子吃。有位媽媽說帶著寶寶去婆家，婆婆想拿鱈魚香絲等重鹹零食餵一歲孫女吃，媽媽嚇到，特別買了嬰兒米餅到婆家，告訴婆婆只能餵這個才安全，沒想到婆婆依然故我，最後爸媽採取了非常手段，網友一面倒叫好。

原po在Dcard發文，自從女兒會吃副食品，婆婆就一直想餵各種市售零食，媽媽看了心驚驚，買了嬰兒米餅，告訴婆婆孩子還太小，所以只能餵嬰兒米餅。某天她和老公短暫出門，回來就看到婆婆正在餵女兒吃鮪魚糖、旺旺仙貝等重鹹的零食，媽媽當場氣炸。

原po質問婆婆，「媽怎麼給小孩吃這個！不是有米餅嗎？」，婆婆稱「那個都沒味道，小孩不喜歡吃」，老公也發怒，「不要再亂搞了，鹹死了還給小孩吃」。婆婆惱羞，「啊是怎樣！我是會害自己孫女就是了！？誰說不可以吃的？我就沒聽過」。原po解釋，醫生說寶寶腎功能還發育不全，不要吃重鹹的東西，婆婆卻爆氣，「醫生養過小孩嗎？我生兩個都養這麼大了也沒事！聽醫生的話我們全都死掉了啦！」

這件事發生後，原po夫妻已經五個月沒帶小孩回婆家，每當婆婆說想抱孫女，老公就回懟婆婆，因為她之前亂餵零食，所以不敢把小孩帶過去。原po很無奈，「管他什麼長輩不長輩的，我不過是在保護我的孩子」。

po文一出，網友一面倒挺原po，「老公真的神隊友欸」、「妳老公挺妳就夠了，除了鹹以外，鮪魚糖如果噎到了怎麼辦？很多老人家都在用就傳統觀念在情勒晚輩，只會說我以前這樣養小孩就沒事」、「不懂尊重的就不要給看孫了」、「長輩很愛講，咖早咖早...你們還不是都長這麼大(心想命大沒被弄死)」、「媽媽好帥，有時候真的不是想讓場面難堪，而是對付可惡之人不得不如此耶」。

不少爸媽都是過來人，「我爸很愛偷餵1歲小孩吃東西，有一次來不及阻止，他就迅速把蛋糕塞進小孩嘴巴，我老公爆氣直接挖出來」、「我公公也是餵我當時1歲女兒吃義美小泡芙、pocky棒…還想餵花生，被婆婆阻止」、「婆婆就是餵小孩吃零食，結果晚餐吃不下，還跟我說他都不吃飯，我就回零食都吃飽了」、「我公公還會跟女兒說媽媽不給你吃的你來找阿公！現在直接減少回去次數」、「我兒子還沒滿一歲，我阿嬤就趁我去上廁所偷餵他吃洋芋片！結果噎到！我阿嬤還覺得她沒有錯」。

婆婆 嬰兒 義美

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