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性慾旺盛竟是腦退化先兆？ 醫師：兩大職業最飢渴

香港01／ 撰文：白兔糖
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

早前有媒體報導，一名日本老婦因為家中八旬老翁頻繁自慰甚至導致出血而感到非常困惑，引起網民熱烈討論。有醫生就表示，這種異常性慾其實是認知障礙的症狀，更有兩種職業的人士特別容易發作……

常聽人講男人是用下半身思考的動物，但大家又知道性慾過剩可能是認知障礙的症狀嗎？今年4月日媒《讀賣新聞》的讀者投稿欄目中，有一位80多歲的婆婆分享到自己丈夫每天晚上都會自慰，嚴重到令陰囊出血結痂，還會瞞著她把染血的内褲丟掉。明明一直都是很認真的人，但到了這年齡還有這麽強的性慾，令婆婆非常煩惱、沮喪。

事件被報導後引來網民熱烈討論，揭發原來日本有不少夫婦都有這個問題。日媒《NEWSポストセブン》最近就訪問專科醫生長谷川嘉哉，他表示這種「異常的性慾」其實是認知障礙的症狀之一！

長谷川醫生講到，當腦部額葉（Frontal lobe）或顳葉（Temporal lobe）因癡呆或腦腫瘤而受損時，就有機會會像是某種理性的「枷鎖」被解放了一樣，忽然性慾大增，出現對人性騷擾或者不斷要求與妻子進行性行爲。他分享到曾經有患者即使已經數十年沒有性生活但突然變得每日渴求性行爲，亦有人會忽然在公衆地方自慰。

醫生每月都會為過千位認知障礙患者診症，他表示以他個人印象，這種「異常的性慾」最常在教師和公務員等需要長時間規律生活的人士身上出現；可能因為長時間受到壓抑，而當「枷鎖」被解放時反差就會更加大。

不過，長谷川醫生亦提到這種症狀不只出現在男性身上，有些患有認知障礙的女性在診治時也會出手摸男醫生、職員的下體，甚至直接要求對方讓她摸或者言語猥瑣。

延伸閱讀：

人妻結婚6年不孕 醫驚揭處女膜很完整 1原因從沒成功性交

研究指47%男士「從來不談論自慰」 全球首條男性自慰熱線推出

文章授權轉載自《香港01》

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