太內向成母胎單身！竹科工程師發文求推交友軟體：快變魔法師了

很多人畢業後就踏入職場，久了才發現自己的交友圈越來越狹窄，苦惱沒有機會認識另一半，有一位在竹科的工程師，年紀快到30歲，看著身邊的朋友都結婚生子，自己卻因為個性太內向而母胎單身，最近有跟自己一樣的內向的同事透過交友軟體遇到不錯的女生，他也跟網友求救有推薦那些交友軟體，或是出社會後該怎麼認識人，引起網友熱議。

一名交大畢業的網友在Dcard以「求推內向人適用的交友軟體！救救內向的竹科工程師」為題發文，他表示在竹科當工程師快3年，也漸漸要到了而立之年，看到身邊以前的朋友一個個都結婚生子，自己卻因為個性害羞內向，還是母胎單身，工程師都快要轉職為 魔法師【魔法師】這個梗最早於2002年出現在「2ch」上面，當時「單身男性板」中，有一篇文章就以「男主角在30歲若是沒有脫離童貞，就會變成魔法師」作為主題做討論，結果大受歡迎，這個說法因此開始擴散，後來不管是漫畫、戲劇都有相關主題作品。 。

他表示自己身高175公分，體重60公斤，長相還可以，有被搭訕過一兩次，有想過發展興趣，參加社團或是課程，但實際參加後又因為自己太內向，不會聊天，和新認識的人聊天都很尷尬，也覺得自己被當成怪人。

最近他看到有跟他一樣內向的同事，透過匿名交友軟體認識到不錯的女生，也希望藉此訓練聊天技巧，爬文後看到幾個適合內向人使用的交友軟體，像是Slowly、Undercover、Me Loop、Cheers，「拜託大家救救內向的我，不然之後可能只能自己寫一個對話程式，做個機器人結婚算了」。

不少人看到文章後紛紛鼓勵原po，「你條件看起來還不錯吧，再外向一點應該可以交的到，加油」、「要自信一點才能吸引女生啦！幫原Po 加油打氣」、「我也是竹科內向工程師一枚，真的很內向，所以在這種男女比例差距很大的環境還是單身蠻久才脫單，建議還是用有照片的交友軟體來聊，比較沒有騙子」。

其中也有許多人推薦「柴犬和CMB」，「CMB上面很多工程師」、「推柴犬，母單在那邊認識現任，交往快半年了 」、「我跟你一樣內向到爆，而我今年30歲，去年初用CMB認識現任女友，她是四大碩畢的現在在當工程師，重點是長得很正又很可愛」、「柴犬很推，上面很多認真要交朋友的優質男生女生，雖然顏值沒有tinder頂，但是柴犬很純粹，認真滑真的能遇到聊的來的人」。