山姆／沒有道別的再見

六月底，社群網站跳出了兩張回顧照片。同樣的辦公桌，左邊堆滿了一個高中英文老師該有的教學用品，右邊則空無一物，我當時把貼文命名為Before and After。

去年二月我提出了退休申請，預定在七月底離開從事了二十多年的教職，回家陪伴高齡的父母親。隨著時間一天天消逝，我在心中盤算要如何說再見。首先，我要高高興興地參加兩個高三任教班的畢業餐會。自從不當導師後，我就很少參加謝師宴，但因為是最後一屆，決定參加多少帶著些留念的意味。其次，我要向另一班高二說抱歉，因為個人的考量而早退，沒有辦法陪他們到畢業，是我的遺憾。

再來是同事。依慣例，我應該會收到同事們合資買的歡送禮物，但我決定逆向操作。我要買一批價廉物美的鋼筆，加上我的親筆卡片，一一致贈我在教學生涯中的好夥伴，順便推廣一下用鋼筆手寫的溫暖。最後，我要趁高三畢業離校、學期尚未結束的這一段時間，好整以暇地清理我的辦公桌。這些計畫，讓我在離情中也有了期待。

然而，疫情打亂所有的計畫。五月下旬，全國進入三級警戒，各級學校開始遠距教學，實施期間也從最初的兩個禮拜一延再延，最後的結果竟是我從居家辦公變成了在家退休！有同事笑說，我真是命好，但我還沒機會打包呢。

六月底的某一天，我戴著口罩、提著酒精衝到學校，想利用最短的時間做個了結。未料，行政雖然有上班，但教師辦公室空無一人，沒有空調可用，不到半個小時，我已滿身大汗，大大影響了工作進度。最後實在沒辦法，只好該丟的丟，不捨得丟的也丟，剩下的全部塞進大袋子裡，回家再慢慢整理。狼狽之中，再次「憎恨」疫情帶來的不便。

七月一日下午，我和另一位退休同事被請回學校。進到了圖書館，裡面有校長、家長會長、兩位主任和一位組長，加起來總共七個人。我們參加了期末校務會議，其他的同事都在線上。校長對著平板向全體教職員最後一次表彰了我倆，我倆也依序戴著口罩、看著螢幕上小小格子中的同事，表達感謝與不捨。而就在他們繼續開會的同時，我和我的同梯各自開車回家。

退休已一年，疫情也肆虐了快三年，除了帶來不安和不便，也讓我的人生中有了一次沒有道別的再見。